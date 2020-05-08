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8 мая • обновлено в 21:25
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СССР обвинили в развязывании Второй мировой войны: возмущенный Путин назвал это "бредом"

3.2т
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Президент России Владимир Путин назвал бредом обвинения СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.

Об этом он заявил в фильме "Война за память", фрагмент которого показали на канале "Россия 1". Он возмутился таким обвинениям и заявил, что миллионы "их граждан" погибли во время войны.

"Кто на кого напал 22 июня сорок первого года?! Мы на Германию напали или Германия на нас? Что за бред?! Мы положили на алтарь Победы 27 миллионов жизней наших граждан – Советского Союза, я имею в виду. Совокупно. Поэтому нет и не может быть никакого оправдания тем, кто пытается историю переписать", – заявил он.

Владимир Путин назвал бредом обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны

Владимир Путин назвал бредом обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны

Как сообщал OBOZREVATEL, больше половины украинцев считают, что за начало Второй мировой войны несут ответственность СССР и Германия.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Вторая мировая война
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
СССР война
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Шнайдер Фима
Шнайдер Фима
г.внорасия перманентно идет нах.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
А обвинил то кто? неужто антошка?
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Тут очень важно знать многие детали, что происходило до 22го июня. Про дружбу с Германией, про совместные парады, про тайные встречи на высшем уровне, про секретные договорённости, про помощь СССР Германии до 22го июня. И т.д. и т.п.
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2 из 3 ответов | показать все
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Satin Rik, уточни, твои дед с бабою на параде с немцами шли? тогда понятно
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Satin Rik
Satin Rik
Петренко Амадеус, мені мої дід з бабою розповідали, а ти чамора на підставі чого сумніваєшся?
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