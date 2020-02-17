В России судья Конституционного суда Константин Арановский признал СССР "незаконно созданным государством".

Это мнение судьи довольно известно в России. Само по себе решение Конституционного суда и особое мнение члена КС Арановского было опубликовано в начале января 2020 года.

Кстати говоря, многие тогда шутили – а может, и не совсем шутили, - что предложение Путина поставить Конституционный и Верховный суд в зависимость от его воли – результат этого особого мнения судьи Арановского. Потому что это его глубоко возмутило.

Надо понимать, что Путин и его окружение – это люди не просто алчные, корыстолюбивые. Это люди, которые в глубине души абсолютно преданы коммунистическому советскому прошлому и желают его в той или иной форме продолжать. Отсюда и ностальгия по Советскому Союзу.

Разумеется, мнение судьи Арановского прямо перпендикулярно всем этим настроениям. Он говорит совершенно правильные вещи.

Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Владимир Путин, коллаж

20 лет назад мы создали комитет "Преемственность и возрождение России", который четко формулировал эти взгляды. Теперь это взгляды нашей Партии народной свободы, ПАРНАСа. Это зафиксировано в наших партийных документах.

Действительно, Советский Союз и советская РСФСР – это незаконные образования, которые были созданы группой преступников способом захвата власти на территории России. Покорив Россию, найдя себе немало сторонников среди всех народов России, к нашему стыду, они управляли 70 лет. И сейчас фактически в Российской Федерации и в той же Беларуси полностью восстановили свою власть. Это очевидно.

Судья Арановский не делает политических выводов. Он говорит сугубо юридически. Что нынешней демократической России – я имею в виду, конечно, не режим, а Конституцию и принципы демократии, которые пока существуют, - совершенно глупо считать себя продолжателем СССР.

Скорее, наша страна является восстановителем российского государства, разрушенного большевиками. Соответственно, она не несет ответственности за деяния большевиков. Но, из любви к своим гражданам, она помогает им преодолеть все те несчастья и преступления, которые совершили большевики.

Это очень далеко идущая мысль. Она говорит о том, что никакой реабилитации не нужно. Что те люди, которые боролись с большевизмом – герои, а не осужденные.

Это примерно то же самое, что сейчас происходит в Украине. Может быть, не всегда с полным правовым осознанием базы, но интуиция правильного и неправильного в Украине совершенно верная.

Я очень рад, что в Украине обратили внимание на этот текст. Я считаю, что он исключительно важен для всех посткоммунистических государств. Он помогает найти правильную государственно-политическую и правовую ориентацию.

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