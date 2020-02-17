"СССР – незаконное государство!" В Кремле отреагировали на скандальное заявление судьи КС

В Кремле раскритиковали судью Конституционного суда Константина Арановского за его призыв не считать Россию правопреемницей "незаконно созданного" Советского Союза.

С жесткой критикой в его адрес в частности выступил первый зампред комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. Об этом сообщают "РИА Новости".

Так, парламентарий назвал заявление судьи странным и удивился тому, что подобные слова мог высказать человек, который занимает серьезную должность и является юристом.

В Кремле раскритиковали судью, который признал СССР "незаконно созданным государством"

"Правопреемство не касается преемственности политического режима, это касается совсем других вещей. И путать правопреемство и политический режим совершенно недопустимо, это азбука юриспруденции", – возмущенно отметил Емельянов.

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позицию Арановского "особым мнением".

"Это мнение члена Конституционного суда. Существует такая практика публикаций такого мнения. В данном случае мы оставляем это без комментариев, исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России судья Конституционного суда Константин Арановский признал СССР "незаконно созданным государством". Такое решение он принял, рассматривая дело о возмещении жилья россиянам, которое отобрали в ходе советских репрессий.

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