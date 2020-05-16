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16 мая • обновлено в 16:57
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СССР не был равносильным противником Запада: раскрылся серьезный нюанс "холодной войны"

12.5т
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Противостояние в духе "холодной ядерной войны" создавало иллюзию глобального равновесия Советского Союза с западным миром.

Об этом заявил в интервью OBOZREVATEL известный российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Даже в советские времена единственной сферой, где можно было говорить о каком-то приоритете между Западом и Советским Союзом, была только сфера обороны. Ни в сфере культуры, идеологии или экономики Советский Союз Западу конкурентом ни в коей мере не был, и там это понимали", – отметил он.

Советский Союз не был конкурентом Западу

Советский Союз не был конкурентом Западу

По словам Орешкина, сейчас западные аналитики хорошо понимают, что проблемы мирового доминирования никуда не делись, они просто перешли в новое качество.

"Оно определяется экономикой, валютой, технологиями, чем угодно, но не оружием. И в Китае Штаты борются не в сфере космических технологий или оружия, они с ними борются на предмет влиятельности валюты и экономики. Они ведут торговые войны", – сказал политолог.

При этом он считает, что с Россией нечего даже и вести торговые войны, потому что в РФ экономический потенциал меньше 2% от глобального производства и продолжает сокращаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Константин Эггерт считает, что Кремль проигрывает сражение со США и становится "младшим партнером китайского режима".

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