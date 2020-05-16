СССР не был равносильным противником Запада: раскрылся серьезный нюанс "холодной войны"

Противостояние в духе "холодной ядерной войны" создавало иллюзию глобального равновесия Советского Союза с западным миром.

Об этом заявил в интервью OBOZREVATEL известный российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Даже в советские времена единственной сферой, где можно было говорить о каком-то приоритете между Западом и Советским Союзом, была только сфера обороны. Ни в сфере культуры, идеологии или экономики Советский Союз Западу конкурентом ни в коей мере не был, и там это понимали", – отметил он.

Советский Союз не был конкурентом Западу

По словам Орешкина, сейчас западные аналитики хорошо понимают, что проблемы мирового доминирования никуда не делись, они просто перешли в новое качество.

"Оно определяется экономикой, валютой, технологиями, чем угодно, но не оружием. И в Китае Штаты борются не в сфере космических технологий или оружия, они с ними борются на предмет влиятельности валюты и экономики. Они ведут торговые войны", – сказал политолог.

При этом он считает, что с Россией нечего даже и вести торговые войны, потому что в РФ экономический потенциал меньше 2% от глобального производства и продолжает сокращаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Константин Эггерт считает, что Кремль проигрывает сражение со США и становится "младшим партнером китайского режима".

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