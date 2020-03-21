Главная Новости
21 марта • обновлено в 05:01
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

СССР чуть не убила эпидемия черной оспы: как удалось побороть

1.3т
Читать материал на украинском

60 лет назад СССР охватила эпидемия черной оспы, о которой пытались умалчивать в Союзе.

Как пишет издание "Русская планета", тогда в газетах не писали об угрозе распространения опасных заболеваний, как сегодня. Убедится в том, что вспышка заболевания действительно была в Москве в 1959-1960-х годах можно благодаря художественному фильму "В город пришла беда".

В титрах к фильму сказано: "В основу истории положены события, произошедшие несколько лет назад в Москве". Эта картина, как уточняет издание, действительно, была основана на реальных событиях. Человеком, привезшим в СССР заразу, был дедушка популярной телевизионной ведущей Ольги Кокорекиной – известный советский художник-график Алексей Кокорекин. Он привез болезнь из Индии.

Кадр из фильма "В город пришла беда"

Кадр из фильма "В город пришла беда"

Симптомы, которые были у знаменитого плакатиста, озадачили врачей –о таких болезнях, как чума или оспа, они знали только из Большой медицинской энциклопедии.

То, что эпидемии избежать не удастся, стало очевидно на вторые сутки. Заболели те, кто был в минимальном контакте с Кокорекиным.

В зоне охвата были тысячи человек. Работники КГБ, МВД и, в первую очередь, врачи в отсутствие современных средств коммуникации проделали колоссальную работу, выискивая в самых разных уголках столицы и ближнего Подмосковья потенциальных носителей оспы и – невзирая на чины и ранги – помещая их в стационар.

"Боткинская больница в одночасье стала цитаделью ужаса. Там оказались заперты не только пациенты, но и находившиеся с ними в непосредственном контакте врачи, не имевшие права покидать пределов медучреждения", – пишет издание.

Тогда в столице начали действовать законы военного времени. Были закрыты выезды и въезды, блокировано железнодорожное сообщение, отменены авиарейсы, перекрыты дороги. По Москве круглосуточно курсировали тысячи медицинских бригад, которые в тандеме с сотрудниками милиции поднимали из постелей людей, полагавших, что после сравнительно короткого перерыва вернулся 1937-й год. В инфекционных стационарах не хватало коек, чтобы разместить людей, возможно, заражённых художником Кокорекиным.

Единственным способом предотвратить гибель сотен тысяч людей в Москве стала оперативная вакцинация. Со всей страны в столицу везли миллионы доз противооспенной сыворотки. Москвичей, а также на свою беду запертых в эти новогодние дни в столице "гостей", безостановочно кололи на заводах и фабриках, в учреждениях и поликлиниках, на улицах и вокзалах.

Для выполнения поставленной задачи ("Вакцина всем! Вакцина каждому!") "под ружьё" поставили тех, кто умел делать инъекции. В том числе, студентов медицинских вузов и училищ.

В считанные дни успели вакцинировать 7 млн жителей Москвы и приезжих. И вспышку чёрной оспы удалось локализовать. Заболело страшным недугом 46 человек. Трое из них скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в советское время среди населения настоятельно внедрялись правила с призывом к гражданам отказаться от рукопожатий при приветствии, чтобы не заразиться какой-либо инфекцией.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тег
СССР
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
0
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Кляти коммуняки издевались над людьми, насильно изолировали и прививки делали не спрашивая согласия.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Вот вам и советская медицина.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иванова Елена
Иванова Елена
Бурмистров Вадим, В этой ситуации не только медицина важна!! И даже не столько. А действия власти: определили диагноз(ну понятное дело медики), выявили круг общения, и все!!! Москву закрыли, и всех привили. И все в этой ситуации точно знали, как им необходимо действовать!! И были и средства защиты, и вакцина, и специалисты!!! Были инструкции, которые тщательно разрабатывались и соблюдались!! А сейчас все так расслабились, как будто в 21 веке не может быть каких то проблем!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Новости России

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги