СССР чуть не убила эпидемия черной оспы: как удалось побороть

60 лет назад СССР охватила эпидемия черной оспы, о которой пытались умалчивать в Союзе.

Как пишет издание "Русская планета", тогда в газетах не писали об угрозе распространения опасных заболеваний, как сегодня. Убедится в том, что вспышка заболевания действительно была в Москве в 1959-1960-х годах можно благодаря художественному фильму "В город пришла беда".

В титрах к фильму сказано: "В основу истории положены события, произошедшие несколько лет назад в Москве". Эта картина, как уточняет издание, действительно, была основана на реальных событиях. Человеком, привезшим в СССР заразу, был дедушка популярной телевизионной ведущей Ольги Кокорекиной – известный советский художник-график Алексей Кокорекин. Он привез болезнь из Индии.

Кадр из фильма "В город пришла беда"

Симптомы, которые были у знаменитого плакатиста, озадачили врачей –о таких болезнях, как чума или оспа, они знали только из Большой медицинской энциклопедии.

То, что эпидемии избежать не удастся, стало очевидно на вторые сутки. Заболели те, кто был в минимальном контакте с Кокорекиным.

В зоне охвата были тысячи человек. Работники КГБ, МВД и, в первую очередь, врачи в отсутствие современных средств коммуникации проделали колоссальную работу, выискивая в самых разных уголках столицы и ближнего Подмосковья потенциальных носителей оспы и – невзирая на чины и ранги – помещая их в стационар.

"Боткинская больница в одночасье стала цитаделью ужаса. Там оказались заперты не только пациенты, но и находившиеся с ними в непосредственном контакте врачи, не имевшие права покидать пределов медучреждения", – пишет издание.

Тогда в столице начали действовать законы военного времени. Были закрыты выезды и въезды, блокировано железнодорожное сообщение, отменены авиарейсы, перекрыты дороги. По Москве круглосуточно курсировали тысячи медицинских бригад, которые в тандеме с сотрудниками милиции поднимали из постелей людей, полагавших, что после сравнительно короткого перерыва вернулся 1937-й год. В инфекционных стационарах не хватало коек, чтобы разместить людей, возможно, заражённых художником Кокорекиным.

Единственным способом предотвратить гибель сотен тысяч людей в Москве стала оперативная вакцинация. Со всей страны в столицу везли миллионы доз противооспенной сыворотки. Москвичей, а также на свою беду запертых в эти новогодние дни в столице "гостей", безостановочно кололи на заводах и фабриках, в учреждениях и поликлиниках, на улицах и вокзалах.

Для выполнения поставленной задачи ("Вакцина всем! Вакцина каждому!") "под ружьё" поставили тех, кто умел делать инъекции. В том числе, студентов медицинских вузов и училищ.

В считанные дни успели вакцинировать 7 млн жителей Москвы и приезжих. И вспышку чёрной оспы удалось локализовать. Заболело страшным недугом 46 человек. Трое из них скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в советское время среди населения настоятельно внедрялись правила с призывом к гражданам отказаться от рукопожатий при приветствии, чтобы не заразиться какой-либо инфекцией.

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