США забыли об СССР во Второй мировой войне: разгорелся скандал с Россией

В России выразили возмущение тем, что США якобы пытаются переписать историю победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Речь идет о размещенном на страницах Белого дома в соцсетях комментарии, в котором победа над гитлеровской Германией приписали исключительно Америке и Великобритании. Соответствующее заявление опубликовали на сайте МИД РФ.

"Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея победы", – говорится в ответе ведомства.

В российском МИД заявили, мол, в канун "священного праздника" у американских чиновников не нашлось храбрости и желания "хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным жертвам, которые во имя всего человечества понесли тогда советская армия и народ".

"Исходим из того, что реальные факты истории нельзя игнорировать – вне зависимости от симпатий или антипатий, которые возникают как в отношении освободившего в те годы мир от коричневой чумы Советского Союза, так и применительно к нашей стране сегодня. Свидетельство тому – многочисленные обоснованные отклики на белодомовские твиты со стороны не только россиян, но и знающих историю американцев, а также людей со всех уголков мира", – говорится в сообщении.

В российском МИД также заявили, якобы их "корректные и основанные на исторических фактах" комментарии под соответствующим постами в соцсетях методично удаляют.

"И делается это в "самой демократической стране", неустанно твердящей о своей "приверженности свободе слова"! Тема священного подвига старшего поколения в войне не должна превратиться в еще одну проблему в двусторонних отношениях, и без того переживающих сложные времена", – возмутились там.

При этом в ведомстве выразили убеждение, что Россия и США, несмотря на разногласия, все еще могут "на основе доверия, взаимного уважения и учета интересов друг друга давать совместный отпор множащимся вызовам современности". Поэтому добавили, что намерены провести "серьезный разговор на этот счет" с американскими официальными лицами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Белом доме США и Великобританию назвали победителями нацизма, что вызвало шквал критики и споров в сети.

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