США решили вступиться за Украину: как помогут и чем ударят по России

США могут вмешаться в конфликт на Азовском и Черном морях. С инициативой провести многонациональную военную операцию уже выступили американские сенаторы. По их мнению, ситуация зашла настолько далеко, что Штатам необходимо защитить Украину от агрессии России.

На этом фоне Вашингтон ввел новые ограничения против РФ. К тому же, на подходе "адские санкции".

Чем это закончится и как поможет Вашингтон Киеву — разбирался OBOZREVATEL.

Что случилось

В американском Сенате уже подготовлена резолюция от республиканца Рона Джонсона и демократа Дика Дурбина. Ее главная суть — обязать президента Дональда Трампа провести "мощную многонациональную операцию по обеспечению свободы судоходства в Черном море".

"США и наши союзники должны оперативно противодействовать военной агрессии России в Керченском проливе сильными и решительными действиями", — заявил Джонсон.

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По мнению политиков, резолюция поможет сдержать агрессию РФ на Азове, а также усилить влияние в регионе. В тексте говорится о предоставлении дополнительной помощи Украине в сфере безопасности, в том числе и усиления военно-морского флота.

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Важно отметить, что резолюция появилась на фоне усиления отдельных санкций со стороны министерства финансов США. Так, 19 декабря Минфин ввел новые ограничения в отношении 18 россиян, трех компаний и одного интернет-ресурса. К слову, в список включены и российские шпионы Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которых подозревают в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрыпаля в британском Солсбери.

К тому же, уже в начале 2019 года в США могут ввести “адские санкции”. Так называемый пакет ограничений из-за нарушения со стороны РФ Закона о контроле над химическим и биологическом оружии.

Они могут охватить 70% экономики и затронут примерно 40% всех работающих россиян. Речь идет о сферах машиностроения, производства нефтепродуктов и разного рода техники. Это существенно ограничит экспорт технологий из России. В частности, запрет коснется электроники и двигателей для оборонной промышленности.

США "введут войска"?

Непосредственное участие США в конфликте на Азове и в Черном море маловероятно. Фактически это будет означать начало новой мировой войны. Вероятно, в резолюции речь идет о военной и материальной помощи союзников Украине. По словам международника Василия Лаптийчука, поданный сенаторами документ может быть видоизменен в процессе его принятия. Поэтому рассчитывать на помощь армии извне Украине не стоит.

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“Когда мы говорим об очередных санкциях или ограничениях, нам нужно понимать, что Европейский Союз и США — не отдельные армии. Это демократические общества, которые выбирают политиков для улучшения своей жизни… Мы не должны строить себе иллюзий, что придет какая-то армия и поможет нам. Выгодно ли Германии, Франции, Великобритании, США и Канаде воевать с ядерной страной, которая в состоянии уничтожить человечество? Конечно, нет”, — подчеркнул OBOZREVATEL Лаптийчук.

По мнению международника Института демократии и социального прогресса Богдана Ференса, предложение сенаторов — последовательная позиция республиканцев в контексте сдерживания России.

“Наращивание военного присутствия со стороны США в Черном море — шаг достаточно рискованный, так как никто точно не может предугадать, как и чем ответит Россия, которая всегда считала этот регион своей зоной влияния. Для Украины получение поддержки от США с целью усиления своего военно-морского потенциала является важным, учитывая неспособность за годы независимости сохранить и укрепить эту очень важную составляющую вооружённых сил", — пояснил OBOZREVATEL Ференс.

При этом эксперт подчеркивает, что открытое военное противостояние на Азове не выгодно как Трампу, так и Путину. Поэтому основной фокус контрнаступлений направят на борьбу в экономическом, энергетическом и киберпространстве.

Чем помогут Украине

Речь идет о военно-технической помощи со стороны США и НАТО в целом. Как считает глава комитета по иностранным делам, внефракционный народный депутат Анна Гопко, помимо различных резолюций США, Украина должна полагаться и на собственные силы.

“Мы надеемся, что этот призыв поможет Украине. Во-первых, США будут думать, как дополнительно помочь Украине. Во-вторых, нахождение 6-го американского флота должно быть также сигналом поддержки нашей страны. Экс-президент Барак Обама не пошел на такой шаг и мы увидели россиян на Донбассе”, — заявила нам Гопко.

Также, по словам нардепа, нынешняя риторика США свидетельствует и о поддержке Киева в контексте передачи или продажи оружия. Ранее OBOZREVATEL уже писал о перспективах вооружения Украины странами НАТО. На данный момент в отечественном законодательстве четко не урегулированы вопросы экспорта и импорта оружия. Именно это и создает проблемы украинской армии.

Внефракционный народный депутат Павел Кишкарь уверен, что Верховная Рада должна в ближайшее время принять закон об импортных закупках вооружения.

“Наша проблема такова — мы не разрешаем частным компаниям экспортировать оружие. А товары от "Укроборонпрома" с наценкой в 11-14% не конкурентны на внешних рынках. Во многом нужно эту бюрократическую систему ликвидировать… Во-вторых, пока мы находимся в состоянии войны с Россией, наши западные партнеры не выполняют заказы по импорту вооружения в Украину. Думаю, этот закон упростит нам работу”, — уверен Кишкарь.

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