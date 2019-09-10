США слили агента в окружении Путина? Генерал КГБ дал ответ

Новый шпионский скандал об агенте американской разведки Олеге Смоленкове, который якобы работал в аппарате президента России Владимира Путина, может быть целенаправленной утечкой из разведки США.

Такое предположение у себя на Facebook сделал генерал-майор КГБ в отставке Алексей Кондауров. По его словам, американские спецслужбы не доверяют своему президенту, который может "разболтать ценную информацию и поставить под удар их сверхсекретный источник" или же таким образом, они хотели отвести подозрения от более надежного агента в окружении Путина.

Шпионский скандал Главред

"Шпионский скандал с Смоленковым, который передавал американцам информацию о вмешательстве России в их выборы, имеет все признаки целенаправленной утечки. Разведсообщества США не доверяют Трампу, который по глупости может разболтать ценные данные и поставить под удар сверхсекретный источник. Или же таким образом они хотели отвести подозрение от еще более надежного агента в окружении Путина", – уточнил он.

Кроме этого, по его словам, этот слив преследует еще несколько целей.

"Данные разведки о вмешательстве России в выборы президента США основывались на достоверной информации агента, имевшего доступ к чувствительной информации. Трамп, у которого выборы на носу, представлен редкостным мудаком или того хуже. В любом случае, американским избирателям и нашим контрразведчикам самое время начать чесать репу", – подытожил он.

Скрин-шот

Как сообщал OBOZREVATEL, возможным информатором США в российском правительстве, которого, по данным CМИ, чуть не раскрыл глава Белого дома Дональд Трамп, могут звать Олег Смоленков. Он работал секретарем в посольстве России в США в Вашингтоне, в аппарате правительства РФ и в администрации президента России.

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