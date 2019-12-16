США провели масштабную разведку у границ России: всплыли подробности

В понедельник, 16 декабря, два стратегических беспилотных летательных аппарата ВВС США Global Hawk провели разведку у границ РФ.

В частности, дальние беспилотники совершили многочасовые разведывательные полеты в регионе Балтики. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Беспилотники вылетели с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия. После перелета дронов над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и Польшей один из них - RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 – с 06:00 по московскому времени курсировал вдоль севера Калининградской области, выполняя полет в воздушном пространстве Литвы.

США провели масштабную разведку у границ России ТСН

Временами американский дрон, способный вести воздушную разведку на большую глубину, приближался к границам области на расстояние менее 40 км.

Тем временем, второй дальний беспилотник ВВС США - RQ-4A Global Hawk с позывным FIXER10 – подлетев через три с половиной часа после своего "напарника" к российским рубежам, выполнял задание над международными водами Балтики к северо-западу от морской границы Калининградской области.

Первый беспилотник ВВС США провел у российских границ в общей сложности 16 часов, второй - около 12. Полеты осуществлялись на высоте 16 тысяч метров. Задействование одновременно двух американских разведывательных дронов для выполнения задач вблизи российских границ впервые было зафиксировано 19 ноября. Аналогичные полеты пары дронов были совершены 21, 26, 29, 30 ноября и 2 декабря.

16 декабря у границ РФ в регионе Балтики был также замечен стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V. Вылетев с авиабазы Милденхолл в Великобритании, он совершил пролеты вдоль границ Калининградской области, северо-запада Белоруссии, а также Псковской и Ленинградской областей. Полет осуществлялся в воздушном пространстве над международными водами Балтийского моря, над Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия перебросила на Донбасс новейшую технику "для борьбы с беспилотниками США".

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