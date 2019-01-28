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''США построит на Курилах военные базы'': у россиян началась паника

1.8тЧитать материал на украинском

Россияне полагают, что если Курильские острова перейдут Японии, то там появятся американские военные базы.

Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. В целом три четверти опрошенных заявили, что не нужно передавать Курилы японцам, сообщает "Интерфакс".

Согласно данным социологического исследования, такую позицию занимают 77% россиян, 14% участников опроса придерживаются противоположного мнения. 1% опрошенных затруднились определить свою позицию.

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Основные аргументы россиян, выступающих против передачи островов, состоят в том, что "вопрос уже решен, эти острова принадлежат РФ". Среди доводов также звучало то, что в случае передачи "будет запущен необратимый процесс пересмотра границ", а также "риск, что США будут располагать на них свои базы".

Военные США

Военные США

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Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Курилы - это Япония и вопрос размещения на них американских баз - это личное дело японцев, а не залупоголовых кацапов.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украинские ученые установили, что первыми Курилы заселили укрилы (древние укры) .Потом кляты москали буквы переставили и получились Курилы.
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Давно пора!(шутка)... Москали - тупые запуганные властями и пропаГандонами АЛЕНИ! Потому и такой результат!!! Путин развязал на своих границах вооруженные конфликты, а потом этим же запугивает своё ватнокопытное СТАДО!!! Как-то так!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Луцюк Виталий, Ватнокопытное стадо это рагули, которые на автобусе с Петей с Томос-Туром ездят)) И дякуют очень много. Аххах
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