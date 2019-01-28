''США построит на Курилах военные базы'': у россиян началась паника

Россияне полагают, что если Курильские острова перейдут Японии, то там появятся американские военные базы.

Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. В целом три четверти опрошенных заявили, что не нужно передавать Курилы японцам, сообщает "Интерфакс".

Согласно данным социологического исследования, такую позицию занимают 77% россиян, 14% участников опроса придерживаются противоположного мнения. 1% опрошенных затруднились определить свою позицию.

Основные аргументы россиян, выступающих против передачи островов, состоят в том, что "вопрос уже решен, эти острова принадлежат РФ". Среди доводов также звучало то, что в случае передачи "будет запущен необратимый процесс пересмотра границ", а также "риск, что США будут располагать на них свои базы".

Военные США

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