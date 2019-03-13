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"США — пионеры": в России нашли победу в новых санкциях за Крым

1.3тЧитать материал на украинском

Одобрение палатой представителей конгресса США законопроекта, запрещающего Соединённым Штатам признавать Крым российским, не будет иметь последствий ни для реального статуса оккупированного Крыма, ни для международной обстановки вокруг него.

Такое мнение высказал в Facebook председатель комитета по международным делам в Совете Федерации России Константин Косачев, подчеркнув, что такой цели и не преследовалось.

Он считает, что большинство актов американских законодателей по России принимается "исключительно для внутреннего пользования".

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"И это, кстати, позволяет сделать интересные выводы. Если конгрессу приходится специально запрещать признание Крыма российским, это значит, что, во-первых, такую вероятность они уже не считают гипотетической, и, во-вторых, отдают себе отчёт в том, что Крым можно считать украинским только в бессмысленных актах, а не на деле. Понятно, что это окрик Трампу и союзникам, но раз такой окрик нужен, и не в 2014 году, а в 2019-м — это симптоматично", — написал он.

Косачев заявил, что этот закон — "о кодифицированном американскими конгрессменами непризнании, а следовательно — о нарушении прав человека, коих в Крыму и Севастополе более 2 миллионов 300 тысяч".

"Быть может, это самое массовое нарушение прав человека, закреплённое отныне в законе. США — пионеры и в этом. Ну а с названием акта — "Закон о непризнании аннексии Крыма" — нельзя не согласиться: мы тоже не признаём добровольное и легитимное возвращение Крыма в Россию в качестве аннексии", — резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, палата представителей конгресса США 12 марта приняла четыре резолюции, осуждающие политику Кремля.

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Темы
Аннексия КрымаСанкции против России
Место
Россия
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"но раз такой окрик нужен, и не в 2014 году, а в 2019 - это симптоматично" да вообще распоясались, СП-2 строят, С-400 покупают... А недавно и сам Помпео был посла на хрен Сечиным, когда пытался что-то возбухать на тему покупки Роснефтью нефти у Венесуэлы вопреки санкциям "исключительных".
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