Все критикуют Евросоюз за "недостаточные" (на самом деле – вполне снайперские) санкции в связи с химической атакой Кремля против собственного соотечественника – и почему-то забывают о том, что формально США никаких санкций не вводили вообще. Более того, в рамках противодействия путинизму куда важнее символические действия, такие как осуждение и медиа-демарш, что и было сделано как во Франции, так и в Германии, лидеры которых открыто назвали произошедшее покушением на ценности, а местные СМИ слили информацию о гневе Макрона на Путина.

Обратите внимание на поведение Трампа:

п.1: в отличие от французского и немецкого коллеги, американский президент не выступил с публичным осуждением очередного применения "Новичка";

п.2: в первую неделю после химатаки глава Белого дома заявил об "отсутствии" доказательств применения Новичка из Берлина;

п.3: в какой-то момент он заявил, что был бы "очень разочарован", если бы выяснилось, что Навального отравили именно российские спецслужбы;

п.4: после того, как три европейские лаборатории подтвердили факт применения Новичка из российской военной лаборатории, а затем к этому же выводу пришла ОЗХО, Трамп не стал возвращаться к пунктам 1-3.

Вместо Трампа по этому поводу несколько раз выступал Госдепартамент, однако экстремальный контекст требует вмешательства именно президента как ведущей внешнеполитической силы США. Такое подозрительное замалчивание ситуации осудил уже и сам Навальный, раскритиковавший Трампа за игнорирование проблемы, которую политик обозначил как "применение химического оружия в XXI веке". Это верный акцент: речь идет не просто об атаке на политического оппонента внутри страны (этим более или менее занимаются вообще все диктатуры), а об атаке с использованием запрещенного оружия массового поражения.

Интересная деталь: сразу после известия о факте применения Новичка США ввели санкции против того самого химического института, который попал теперь и под санкции ЕС, однако – и это важно – американская сторона официально не связала попадание института в черный список с отравлением Навального, хотя фактически эта связь очевидна. То есть санкции были введены, а вот символическое осуждение нападения на Навального произнесено не было. Не сыграла ли здесь свою роль позиция Трампа?

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