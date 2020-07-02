США обвинили Россию в манипуляциях с голосованием по поправкам к Конституции

Новости России 16:38, 2.07.2020

США обеспокоены сообщениями о попытках властей РФ манипулировать результатами голосования по поправкам к Конституции.

Как сообщает AFP, пресс-секретарь госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что российские власти оказывали влияние на ход голосования.

"Мы беспокоимся… в связи с сообщениями о принуждении избирателей, о давлении на противников поправок и об ограничениях против независимых наблюдателей на голосовании", – отметила она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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