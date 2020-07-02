США обвинили Россию в манипуляциях с голосованием по поправкам к Конституции
США узнали о манипуляциях результатами голосования по поправкам к Конституции РФ.
США обеспокоены сообщениями о попытках властей РФ манипулировать результатами голосования по поправкам к Конституции.
Как сообщает AFP, пресс-секретарь госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что российские власти оказывали влияние на ход голосования.
"Мы беспокоимся… в связи с сообщениями о принуждении избирателей, о давлении на противников поправок и об ограничениях против независимых наблюдателей на голосовании", – отметила она.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
За принятие поправок в Конституцию в России проголосовали 77,92%, против – 21,27%. Таким образом россияне поддержали "обнуление" сроков президента Владимира Путина.
Западные СМИ опубликовали бурную реакцию на "обнуление" Путина. Они назвали результаты ожидаемыми, а также отметили то, что шокировало наблюдателей.
Лидеры нескольких зарубежных стран поздравили Путина "с успешным проведением голосования" за поправки в Конституцию.