США демонстративно проигнорировали Россию: в Москве разозлилсь не на шутку

Пентагон проигнорировал обращения министра обороны России Сергея Шойгу по поводу разногласий с США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и по ситуации в Сирии.

Так, глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис не предоставил Шойгу даже формального ответа. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

В обращениях подчеркивается, добавил генерал, что Минобороны РФ готово "к открытому и предметному диалогу с Пентагоном по всем актуальным проблемам совместной повестки".

Сергей Шойгу Lenta.ru

"По прошествии трех суток даже формальной реакции на данное предложение Минобороны России от американского военного ведомства не последовало", — возмутился Конашенков.

По его словам, это якобы говорит "о нежелании американской стороны к аргументированному и профессиональному диалогу с Россией в интересах разрешения актуальных проблем обеспечения региональной и глобальной безопасности".

Игорь Конашенков ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам экспертов, если РФ не прекратит в течение 60 дней нарушать ДРСМД, то мир столкнется с очередной открытой гонкой вооружений. Напомним, США в ультимативной форме призвали Россию отказаться от накопления стратегических ракет.

В свою очередь, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что в случае, если Россия нарушит договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, под угрозой окажется безопасность большинства стран Европы.

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