Сработал датчик: в России с Boeing 737 случилось новое ЧП в небе

В России пассажирский самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс "Тюмень – Минеральные воды" совершил аварийную посадку.

Факт ЧП утром 22 июля уже подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Отмечается, что Boeing 737 вылетел из тюменского аэропорта Рощино, но в какой-то момент сработал датчик. Экипаж самолета принял решение экстренно вернуться в аэропорт вылета.

В Уральском СО СУ СК РФ на транспорте отметили, в настоящее время по факту экстренной посадки проводится доследственная проверка.

Уральский СО СУ СК РФ на транспорте

"Самолет набрал высоту, однако в ходе полета сработал датчик неисправности шасси, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находилось 105 пассажиров, из них 19 детей и 5 членов экипажа. В 8 часов 13 минут воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту вылета. Пассажиры и члены экипажа не пострадали", – отметили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля пассажирский Boeing 737 экстренно приземлился в московском аэропорту "Внуково" из-за пожара в багажном отделении.

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