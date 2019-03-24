Спрятала в пакет и выбросила: в России школьница жестоко убила младенца

В Волгодонске (Россия) 16-летняя школьница убила ребенка, которого родила в туалете детской больницы.

Как передает om1.ru, 19 марта в городскую больницу привезли девушку, которая пожаловалась на проблемы с почками.

Она скрывала свою беременность, утверждая, что не живет половой жизнью. Но спустя несколько дней уборщица больницы обнаружила в туалете пакет с телом новорожденного ребенка.

Позже полицейским школьница призналась, что ночью у нее начались схватки, после чего ей "захотелось в туалет". Во время родов ребенок упал в унитаз и после этого не подавал признаков жизни. Девушка спрятала его в пакет и завязала шнурком от кроссовок, после чего вернулась в палату.

Отцом погибшего ребенка оказался 17-летний друг школьницы. Но он не знал о беременности девушки, как и другие ее знакомые, поскольку при невысоком росте она весила она больше 100 кг и всегда носила свободные вещи.

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