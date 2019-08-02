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"Справляет нужду!" Украинский художник метко высмеял действия Путина в "горящей" Сибири

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Украинский художник Андрей Петренко опубликовал карикатуру, посвященную масштабным пожарам в Сибири (Россия).

Изображения он разместил на своей странице в Twitter. На рисунке видно, как президент России Владимир Путин "справляет нужду" с верхушки своего замка прямо на горящие леса.

"Путин: гори, гори, китайская Тайга", — коротко подписал карикатуру художник.

Карикатура

Карикатура

Twitter Андрея Петренко

Новости
"Гнилое нутро": украинец показал суть СССР в яркой карикатуре

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Андрей Петренко
Место
Россия
Тег
пожар
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