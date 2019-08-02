"Справляет нужду!" Украинский художник метко высмеял действия Путина в "горящей" Сибири

Украинский художник Андрей Петренко опубликовал карикатуру, посвященную масштабным пожарам в Сибири (Россия).
Изображения он разместил на своей странице в Twitter. На рисунке видно, как президент России Владимир Путин "справляет нужду" с верхушки своего замка прямо на горящие леса.
"Путин: гори, гори, китайская Тайга", — коротко подписал карикатуру художник.
Карикатура
Twitter Андрея Петренко
# Путин : горы, горы, китайская # Тайга... https://t.co/YlH1uwWlcZ pic.twitter.com/mnZ03CTbvP- #Petrenko Andryi (@Petrenko_Andryi) 2 августа 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
По состоянию на 30 июля на территории Сибири пожарами было охвачено почти 3 миллиона гектаров тайги.
В четырех регионах России в связи с этим 30 июля ввели режим чрезвычайной ситуации. Петренко опубликовал другую карикатуру на пожары.
В российскую Читу (столица Забайкалья) дошел дым от масштабных лесных пожаров в сибирской тайге, парализовав работу аэропорта и окутав город смогом.
Природные пожары в сибирской тайге, которые горят уже неделю, показали со спутника.
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