Спортсмен и комсомолец: в сети обнародовали характеристику КГБ на Путина

В России обнародовали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.

Документы показал Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга на выставке в честь 90-летия архива, передает телеканал "78".

В них указано, что Путин с 1975 года состоял на учете в комсомольской организации Управления КГБ. Во время работы он якобы зарекомендовал себя как "исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник". Также подчеркивается, что будущий российский президент отвечал за организационную и спортивную работу.

Владимир Путин "Радио Свобода"

"Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учебы. Постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство", — говорится в документе.

Также упоминается, что Путин занимается спортом в свободное от работы время, является мастером спорта СССР по дзюдо и самбо, а в 1976 году стал чемпионом Ленинграда по дзюдо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший руководитель внешней разведки КГБ, генерал-майор Олег Калугин рассказал, что у президента России Владимира Путина после его возвращения из 5-летней командировки из немецкого Дрездена в 1990 году в КГБ тогдашнего Ленинграда не было постоянной работы.

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