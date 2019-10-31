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31 октября • обновлено в 07:43
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Спортсмен и комсомолец: в сети обнародовали характеристику КГБ на Путина

2.3т Читать материал на украинском

В России обнародовали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.

Документы показал Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга на выставке в честь 90-летия архива, передает телеканал "78".

В них указано, что Путин с 1975 года состоял на учете в комсомольской организации Управления КГБ. Во время работы он якобы зарекомендовал себя как "исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник". Также подчеркивается, что будущий российский президент отвечал за организационную и спортивную работу.

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Владимир Путин

Владимир Путин

"Радио Свобода"

"Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учебы. Постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство", — говорится в документе.

Также упоминается, что Путин занимается спортом в свободное от работы время, является мастером спорта СССР по дзюдо и самбо, а в 1976 году стал чемпионом Ленинграда по дзюдо.

Спортсмен и комсомолец: в сети обнародовали характеристику КГБ на Путина
Спортсмен и комсомолец: в сети обнародовали характеристику КГБ на Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший руководитель внешней разведки КГБ, генерал-майор Олег Калугин рассказал, что у президента России Владимира Путина после его возвращения из 5-летней командировки из немецкого Дрездена в 1990 году в КГБ тогдашнего Ленинграда не было постоянной работы.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Фейк очередной.опять лизнули зад карлику.ху@ло он всегда хй@ло.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
І член стояв, і серце билось - а виріс злодієм і невдахою. І росія - голодранці з бомбами, і з сусідами попересирався.
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