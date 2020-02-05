Главная Новости
7 февраля • обновлено в 08:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Сплошное шапито": на "случайной" встрече Путина с народом засекли снайпера. Видео

6.5т
Читать материал на украинском

В сети обнародовали новое видео с якобы случайной встречи президента России Владимира Путина с народом в городе Череповец.

Отмечалось, что он внезапно приказал остановить машину и вышел к людям. Однако на самом деле при этом на крыше здания сидел, прицелившись в толпу, снайпер, людей окружили сотрудники ФСО, а улицы патрулировали полицейские. Видео с закулисья мероприятия опубликовал в Twitter Roustem Adagamov (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Как была организована случайная встреча Путина с жителями Череповца:"Владимир Владимирович вдруг приказал остановить машину и вышел к людям...". На крыше снайпер, народ под конвоем ФСО привели на место", – говорится в сообщении.

Постановочная встреча Путина с нардом

Постановочная встреча Путина с нардом

Отметим, что соответствующее видео только еще больше раззадорило россиян к новым шуткам о Путине. В комментариях под ним одни высказали мнение, что это нормально для их президента, который постоянно устраивает такие постановки для "слепого" народа.

Постановочная встреча Путина с нардом

Постановочная встреча Путина с нардом

Скриншот

"Уже лет 15 как его остановки согласовывают заранее, что все вдруг возбудились?", "Ну, разве это не положено, чтобы на всем пути следования президента была организована безопасность? По-моему, это как минимум нормально", "Весь маршрут президента в условиях города сопровождают снайперы. Весь и всегда. Не только там, где он останавливается", – пишут они.

Постановочная встреча Путина с нардом

Постановочная встреча Путина с нардом

Скриншот

Другие же снова начали критиковать президента за такую "усиленную" охрану. А некоторые даже задались вопросом, мол, почему снайпер "упустил такой момент".

Постановочная встреча Путина с нардом

Постановочная встреча Путина с нардом

Скриншот

"Действительно, "Владимир Владимирович вдруг приказал остановить машину и вышел к людям... Он же не виноват, что на всем пути его следования были снайперы и конвои ФСО", "Пусть приедет на рынок Садовод внезапно и выйдет к людям. Все остальное – постановка для лошариков", "Людей из близлежащих домов отселили? Окна замуровали?", "А счастья то, визгов на камеру было", "Они снайпера боялись", "Как в кино: "место встречи изменить нельзя", "Господи! Сплошное шапито", "Правильно делают, ибо знают, что даже в толпе низкорослых е*ланов может затесаться один добропорядочный гражданин, который хотя бы попытается закончить этот 20-летний е**чий спектакль", "Нет слов", "Снайпер как отлично сидит, не промахнешься даже с рогатки", "Гнида", "Б*я, вот что держит снайпера от того, чтоб нажать на курок и попасть в мировую историю?", "Он знает, что это двойник. Ну или его убедили в этом", "На пахана бронежилет одели?" – комментируют пользователи.

Реакция россиян

Реакция россиян

Скриншот

Реакция россиян

Реакция россиян

Скриншот

Реакция россиян

Реакция россиян

Скриншот

Реакция россиян

Реакция россиян

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 февраля глава РФ Владимир Путин провел якобы случайную встречу с народом в городе Череповец. В заранее подготовленном "загоне" Путина ждали журналисты и десятки местных жителей.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Путин
Место
Россия Череповец
Теги
видео президент
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
28
57
Смешно
3
Интересно
4
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Вот так ебанько боиться своих холопов и бомжей...скоро на тагках и бтрах будет заезжать в гости к холопам..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Korolev Vlad
Korolev Vlad
судя по экспортному варианту комментариев, пукистанские холопы всем очень довольны и перетрахивать их плюгавый фюрерок будет до самого его выноса в мавзолей
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Петрова Ольга
Петрова Ольга
Korolev Vlad, этому пьяному люмпену все сойдет , кому этот червь нужен , он их по миру УТИЛИЗИРУЕТ ТЫСЯЧАМИ , эту пыль под ногами в дерьме и стекломое
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Малахoв Егор
Малахoв Егор
Korolev Vlad, Петюня вон в Крыму, вышел просто к народу, быстро под жопу напинали.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Жирнов Влад
Жирнов Влад
кукраинцы все на Путина молиться ЗАВИДУЮТ
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги