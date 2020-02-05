"Сплошное шапито": на "случайной" встрече Путина с народом засекли снайпера. Видео

В сети обнародовали новое видео с якобы случайной встречи президента России Владимира Путина с народом в городе Череповец.

Отмечалось, что он внезапно приказал остановить машину и вышел к людям. Однако на самом деле при этом на крыше здания сидел, прицелившись в толпу, снайпер, людей окружили сотрудники ФСО, а улицы патрулировали полицейские. Видео с закулисья мероприятия опубликовал в Twitter Roustem Adagamov (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Как была организована случайная встреча Путина с жителями Череповца:"Владимир Владимирович вдруг приказал остановить машину и вышел к людям...". На крыше снайпер, народ под конвоем ФСО привели на место", – говорится в сообщении.

Постановочная встреча Путина с нардом

Отметим, что соответствующее видео только еще больше раззадорило россиян к новым шуткам о Путине. В комментариях под ним одни высказали мнение, что это нормально для их президента, который постоянно устраивает такие постановки для "слепого" народа.

Постановочная встреча Путина с нардом Скриншот

"Уже лет 15 как его остановки согласовывают заранее, что все вдруг возбудились?", "Ну, разве это не положено, чтобы на всем пути следования президента была организована безопасность? По-моему, это как минимум нормально", "Весь маршрут президента в условиях города сопровождают снайперы. Весь и всегда. Не только там, где он останавливается", – пишут они.

Постановочная встреча Путина с нардом Скриншот

Другие же снова начали критиковать президента за такую "усиленную" охрану. А некоторые даже задались вопросом, мол, почему снайпер "упустил такой момент".

Постановочная встреча Путина с нардом Скриншот

"Действительно, "Владимир Владимирович вдруг приказал остановить машину и вышел к людям... Он же не виноват, что на всем пути его следования были снайперы и конвои ФСО", "Пусть приедет на рынок Садовод внезапно и выйдет к людям. Все остальное – постановка для лошариков", "Людей из близлежащих домов отселили? Окна замуровали?", "А счастья то, визгов на камеру было", "Они снайпера боялись", "Как в кино: "место встречи изменить нельзя", "Господи! Сплошное шапито", "Правильно делают, ибо знают, что даже в толпе низкорослых е*ланов может затесаться один добропорядочный гражданин, который хотя бы попытается закончить этот 20-летний е**чий спектакль", "Нет слов", "Снайпер как отлично сидит, не промахнешься даже с рогатки", "Гнида", "Б*я, вот что держит снайпера от того, чтоб нажать на курок и попасть в мировую историю?", "Он знает, что это двойник. Ну или его убедили в этом", "На пахана бронежилет одели?" – комментируют пользователи.

Реакция россиян Скриншот

Реакция россиян Скриншот

Реакция россиян Скриншот

Реакция россиян Скриншот

Как была организована случайная встреча Путина с жителями Череповца. "Владимир Владимирович вдруг приказал остановить машину и вышел к людям...". На крыше снайпер, народ под конвоем ФСО привели на место. pic.twitter.com/jpWGCGjWrm — Roustem Adagamov (@adagamov) February 5, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 февраля глава РФ Владимир Путин провел якобы случайную встречу с народом в городе Череповец. В заранее подготовленном "загоне" Путина ждали журналисты и десятки местных жителей.

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