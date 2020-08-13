Спиваков отказался от ордена Лукашенко, но носит орден Путина

Виктор Шендерович Новости России 10:04, 13.08.2020

У меня две новости для поклонников Владимира Спивакова – хорошая и плохая.

Хорошая заключается в том, что Владимир Теодорович отказался от белорусского ордена, полученного из рук Лукашенко. Стыдно, говорит, носить. Мракобесие, говорит, тирания, насилие и примеры крайней жестокости. Понимает, стало быть, Владимир Теодорович, что есть важные вещи и за пределами нотного стана. Это хорошо.

Плохая же новость заключается в том, что Владимиру Теодоровичу еще совершенно не западло носить на себе ордена, полученные от Путина, рядом с которым белорусский тиран – явление типовое и мелкое. Стаж узурпации власти только побольше, а так – упырь региональный обыкновенный, не о чем говорить. Кровь на Лукашенко, разумеется, есть (и еще, кажется, будет), но пока обошлось без международных интервенций и бомбометаний по мирному населению, включая собственное.

А Путин – полноценный международный преступник с таким послужным списком, что батьке-таракану еще убивать и убивать…

Владимир Теодорович – человек тонкий. Он хорошо чувствует вибрации не только в струнной группе. И что-то велело ему сегодня отказаться от белорусского ордена. И это, повторяю, очень хорошо. Как симптоматика, главным образом.

А жить в России велено долго. Так что будем ждать новых душевных вибраций от тонких людей.

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