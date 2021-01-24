Спикер Путина не увидел больших протестов по России из-за Навального, но обвинил США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального якобы вышло мало россиян. Кроме того, он обвинил Соединенные Штаты Америки в подстегивании людей в соцсетях.

Свою позицию спикер Владимира Путина озвучил в интервью для пропагандистского канала "Россия 1", передает Интерфакс. В частности, Песков убежден в том, что большинство граждан РФ довольны действиями главы страны-агрессора, а все волнения организовывают силы извне.

"Это выгодно тем, кто хочет дальше качать ситуацию. На самом деле не качается, потому что, вы не забывайте, вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина", – сказал он.

Песков добавил, что якобы с уважением относится ко всем точкам зрения, но категорически не приемлет участие россиян в "незаконных акциях". По его словам, это является нарушением закона.

Кроме того, пресс-секретарь Путина обвинил посольство США в Москве во вмешательстве во внутренние дела России из-за твитов о протестах 23 января. Как пишет пропагандистский ресурс РИА Новости, Песков отметил, что Вашингтон якобы обеспокоился бы, если бы Россия повела себя так во время столкновений в Капитолии 6 января.

"Вот всегда хочется рекомендовать нашим визави примерять на себя эту ситуацию", – возмутился он.

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