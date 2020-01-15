"Спецоперация Путина": журналист оценил отставку Медведева

Российский журналист Игорь Яковенко назвал отставку правительства РФ "спецоперацией" президента Владимира Путина.

"Это достаточно неожиданное решение – увольнение Медведева и всего его кабинета сразу после президентского послания Федеральному собранию", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

"Но это в духе Путина. Он всегда старается принимать решения неожиданно, внезапно. В общем, это спецоперация", – заметил журналист.

Дмитрий Медведев, Владимир Путин

Он убежден в том, что "это решение Путина, а не Медведева, поскольку у Медведева в принципе нет такой опции – принимать решения". Яковенко также уверен, что "имя нового премьера сейчас никто не назовет, если только нет какой-то инсайдерской информации".

Как писал OBOZREVATEL, 15 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию ушел в отставку. Пост главы правительства РФ он занимал с 8 мая 2012 года по 15 января 2020 года.

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