Специально для ОРДЛО? Путин упростил получение российского гражданства

Президент России Владимир Путин подписал законы, которые упрощают получение гражданства РФ, а также освобождают жителей окупированных районов Донбасса от уплаты пошлины при его оформлении.

Опубликованный 24 апреля документ разрешает получать российское гражданство иностранцам без отказа от своего предыдущего гражданства.

Владимир Путин

Кроме того, граждане Украины, Беларуси, Казахстана и Молдовы смогут получить гражданство РФ без обязательного проживания в России на протяжении 5 лет.

Иностранцам, состоящим в браке с россиянами или постоянно проживающим в России, разрешается получать гражданство по упрощенной процедуре.

Также Путин подписал еще один закон, который освобождает от уплаты госпошлины в 3,5 тысячи рублей жителей так называемых ДНР и ЛНР, подающих заявления о вступлении в российское гражданство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нелегитимная Госдума России приняла в первом чтении и в целом закон, который упростит получение российских паспортов жителями террористических "Л/ДНР".