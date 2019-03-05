Спасти не удалось: в России в семье известного политолога произошла трагедия

В Москве трагически погиб двухлетний сын известного российского политолога Кирилла Рогова.

Трагедия произошла 4 марта на Большой Черемушкинской улице, передает "МК".

Сообщается, что малыш спал на балконе в коляске – это был традиционный ритуал, обычно за ним присматривала няня. Женщина закрепила ребенка ремнями безопасности. В это время старший брат ребенка (всего в семье четверо детей-мальчиков) занимался с преподавателем музыкой.

Установлено, что няня прикрыла дверь балкона, чтобы не мешать спать мальчику и на некоторое время оставила коляску без присмотра. Предполагается, что ребенок сам как-то выбрался из коляски и выпал с высоты 5-го этажа.

Упавшего ребенка обнаружил на земле школьник, возвращавшийся домой. Он занес мальчика в ближайшее административное здание, но спасти его не удалось – малыш скончался от полученной травмы. О случившемся семье сотрудники полицейские. Уже после этого понадобилась помощь няне – у нее случился психический срыв.

На данный момент полиция проверяет инцидент на наличие в нем состава преступления по статье УК "Причинение смерти по неосторожности".

Политолог Кирилл Рогов RTVi

Кирилл Рогов родился в 1966 году в Москве. Является заведующим кафедрой общественно-политических коммуникаций Факультета государственного управления Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ. Кандидат филологических наук, профессиональный журналист, пишет на экономические и политические темы.

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