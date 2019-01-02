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Злой одессит
Злой одессит
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Спасибо Путину: сотни тысяч россиян останутся без работы

2.9т

Как помните, одним из обещаний Путина в 2018 году было поднять зарплаты в бюджетной сфере. И вы не поверите, в России действительно под конец года разительно изменились зарплаты среди медиков, ученых, работников ВУЗов и т.д. Вот, только есть одно “НО”, в святи с отсутствием в бюджете РФ средств на такой подъем зарплат, возможен он стал за счет сокращения количества работающих в соответствующих сферах.

Так, согласно подсчетам “Высшей школы экономики”, проведенным под конец года, в России выросли зарплаты в следующих сферах и, соответственно, за счет чего:

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- в медицине зарплаты медперсонала максимально выросли до 70%, при сокращении 35%;

- у научных сотрудников зарплаты выросли до 90%, при сокращении 10,29% представителей сферы;

- работники культуры ощутили рост зарплат на 28,7%, при сокращении 8,4% работников;

- сотрудники ВУЗов получили прибавку зарплаты на 38,2%, при сокращении коллег на 6,6%;

- учреждения дополнительного образования прибавили 18,9%, при сокращении на 6,8%.

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Что интересно, в ряде отраслей ввели неполный рабочий день, что так же создало иллюзию повышения зарплат. Об одном таком случае я даже писал, это “Казанский вертолетный завод”. В остальных же сферах рекорд по введению неполных рабочих дней поставлен среди учреждений культуры – 11,2%, медицина – 8,6% и образование 7,9%.

Таким образом, рост зарплат в России в 2018 году был получен не за счет роста реальных доходов населения, благодаря росту экономики и благосостояния страны, а за счет утоления сотен тысяч россиян и сокращения рабочих дней. Но и это ещё не все.

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Согласно прогнозам Минтруда РФ, в течение следующих трех месяцев без работы в России останутся 230 тыс человек.

Что тут еще можно сказать… Ну, зарплаты же выросли, санкции же нипочем, “Авангард” же полетел!

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Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:ЖЖ Злого одессита
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Ustimovich Maksim
Ustimovich Maksim
Читал смеясо. Я все понимаю СМИ Украины,всевозможные блохеры и Власть считает украинцев кретинами.Но я не понимаю почему сами украинцы себя таковыми считают. Они читают галиматью от Блохера " из Одессы и верят. Верят что в России голод,что Китай захватил Сибирь,что вот вот Россия рухнет . ИдиЁты.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Не удивительно что этот эксперд нацистов не владеет информацией как на самом деле обстоят дела. Побольше вам таких дебилов-экспердов))) Чтоб всегда были самыми нищими))) А мост, дороги, школы и все остальное в России нарисовал Мосфильм))) дебилоиды конченные бандеры)))
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Адесит, а ты поблагодарил Путина за санкции перед Новым годом? теперь сотни тысяч хохлов останутся без работы
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