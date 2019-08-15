"Спасибо, что живы": появились трогательные обращения спасенных пассажиров самолета в Подмосковье

Испуганные пассажиры самолета А-321 рейсом Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье), поблагодарили пилотов за спасенные жизни.

Как сообщила "Комсомольская правда. Крым", о том, что случилось на борту, после посадки рассказал пассажир Артемий на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Стоим в поле, пострадавшие есть, у парня рука сломана, у другого – палец, наверное. Ничего не сказали еще, двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать. Я держался за крест – теперь точно верю в Бога", — написал он.

Появились обращения спасенных пассажиров самолета в Подмосковье Комсомольская правда. Крым

В следующем посте парень поблагодарил пилотов за спасение.

"Нас эвакуируют, я благодарен пилотам не меньше, чем Богу, за то, что мы совершили аварийную посадку, а не упали… Мне приятны слова людей, которые рады, что мы остались живы, спасибо", – обратился он к экипажу.

На Telegram-канале Mash появилось видео, на котором спасенные пассажиры аплодировали команде самолета. Людей переполняли эмоции, одна из стюардесс не смогла сдержать слез.

“Спасибо, пилоты, девчонки, вам”, – поблагодарили они.

На странице "Комсомольская правда" в Twitter также опубликовали первые реакции пассажиров самолета.

"Это мой второй день рождения! Спасибо пилотам", "На взлете я услышал, как двигатель стал отказывать. Мы поняли, что самолет начинает падать… Благо, все закончилось хорошо", "Мы подходили к стюардессам, бортпроводникам и целовали их", – рассказали люди.

Как написал "RT на русском" на Telegram-канале, одна из пассажирок сообщила, что самолет начал набирать высоту, а потом постепенно падать.

"Характерный звук периодически возникал: когда пытается завестись, но никак не заводится. Жесткая посадка, тишина... Нас не предупредили — в том плане, что надо готовиться… У меня маленький ребенок, три годика, я ее прижала к сиденью, чтобы ее не трясло, хотя она была пристегнута", – рассказала женщина.

По ее словам, самолет падал не резко. Она считает, что командир воздушного судна "максимально хорошо сработал".

"Ему надо отдать должное. Он выходил — мы ему аплодировали, мы все побежали говорить ему "спасибо". Я думаю, он сделал все, что мог", – подчеркнула пассажирка.

Самолет А-321 рейса Москва – Симферополь совершил аварийную посадку Twitter/Комсомольская правда

Появились обращения спасенных пассажиров Twitter/Комсомольская правда

Они поблагодарили пилотов Twitter/Комсомольская правда

Одна из пассажирок сообщила, что самолет начал набирать высоту, а потом постепенно стал падать Скриншот

Первые эмоции пассажиров аварийно севшего в Подмосковье самолета: pic.twitter.com/RM7KLsDOYx — Комсомольская правда (@kpru) 15 августа 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, пассажирский самолет А-321 рейса Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье). Пассажиры рухнувшего самолета А-321 рейса Москва – Симферополь, рассказали душещипательные подробности авиакатастрофы.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.