"Спасибо, что живы": появились трогательные обращения спасенных пассажиров самолета в Подмосковье

Испуганные пассажиры самолета А-321 рейсом Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье), поблагодарили пилотов за спасенные жизни.
Как сообщила "Комсомольская правда. Крым", о том, что случилось на борту, после посадки рассказал пассажир Артемий на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Стоим в поле, пострадавшие есть, у парня рука сломана, у другого – палец, наверное. Ничего не сказали еще, двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать. Я держался за крест – теперь точно верю в Бога", — написал он.
Появились обращения спасенных пассажиров самолета в Подмосковье
Комсомольская правда. Крым
В следующем посте парень поблагодарил пилотов за спасение.
"Нас эвакуируют, я благодарен пилотам не меньше, чем Богу, за то, что мы совершили аварийную посадку, а не упали… Мне приятны слова людей, которые рады, что мы остались живы, спасибо", – обратился он к экипажу.
На Telegram-канале Mash появилось видео, на котором спасенные пассажиры аплодировали команде самолета. Людей переполняли эмоции, одна из стюардесс не смогла сдержать слез.
“Спасибо, пилоты, девчонки, вам”, – поблагодарили они.
На странице "Комсомольская правда" в Twitter также опубликовали первые реакции пассажиров самолета.
"Это мой второй день рождения! Спасибо пилотам", "На взлете я услышал, как двигатель стал отказывать. Мы поняли, что самолет начинает падать… Благо, все закончилось хорошо", "Мы подходили к стюардессам, бортпроводникам и целовали их", – рассказали люди.
Как написал "RT на русском" на Telegram-канале, одна из пассажирок сообщила, что самолет начал набирать высоту, а потом постепенно падать.
"Характерный звук периодически возникал: когда пытается завестись, но никак не заводится. Жесткая посадка, тишина... Нас не предупредили — в том плане, что надо готовиться… У меня маленький ребенок, три годика, я ее прижала к сиденью, чтобы ее не трясло, хотя она была пристегнута", – рассказала женщина.
По ее словам, самолет падал не резко. Она считает, что командир воздушного судна "максимально хорошо сработал".
"Ему надо отдать должное. Он выходил — мы ему аплодировали, мы все побежали говорить ему "спасибо". Я думаю, он сделал все, что мог", – подчеркнула пассажирка.
Самолет А-321 рейса Москва – Симферополь совершил аварийную посадку
Twitter/Комсомольская правда
Появились обращения спасенных пассажиров
Twitter/Комсомольская правда
Они поблагодарили пилотов
Twitter/Комсомольская правда
Одна из пассажирок сообщила, что самолет начал набирать высоту, а потом постепенно стал падать
Скриншот
Первые эмоции пассажиров аварийно севшего в Подмосковье самолета: pic.twitter.com/RM7KLsDOYx— Комсомольская правда (@kpru) 15 августа 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, пассажирский самолет А-321 рейса Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье). Пассажиры рухнувшего самолета А-321 рейса Москва – Симферополь, рассказали душещипательные подробности авиакатастрофы.
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