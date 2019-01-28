''Спасибо, что газ не пустили!'' Россияне опозорились, требуя лучших мест в Освенциме

В Польше российская делегация угодила в скандал на мероприятии, посвященному памяти узников концлагерей.

Так, делегаты из Москвы пожаловались, что их посадили на последние места во время акции памяти в честь освобождения концентрационного лагеря Освенцим.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в Facebook рассказала, что церемония прошла в помещении самой большой газовой камеры, в которой уничтожались узники во время Второй мировой войны.

"Мы сейчас в самой большой "бане" - бывшей газовой камере, где принимали "душ" узники. Тут сейчас начнется церемония, посвященная Дате освобождения лагеря Аушвиц (Освенцим). Много делегаций из разных стран. Российскую посадили на самые последние ряды. Стране-освободительнице показали ее место?" – негодовала она.

Делегация РФ в Освенциме Facebook

В сети из-за такой "обиды" российских чиновников разгорелись настоящие споры. В соцсетях писали, что россияне вообще не имели права присутствовать на этом мероприятии.

"У РФ это генетическое чувство. Осознание быть обоссаными и обиженными, даже если такого и нет, то все равно приятно чувствовать себя "особенным", "Это не правильно. Правильно было бы вас туда не звать. Вы не освобождали. Сейчас ваша страна, не освободитель, а агрессор. Нет морального права у вас там находиться. Как соблюдаются права крымских татар во время вашей оккупации не интересует вас. Или в Чечне как с правами человека?", "Страны освободительницы нет юридически с 1991 года, а к России демонстрируется соответствующее отношение", "Звучит дико - посадили не на те места в газовой камере? Сами себя слышите? Это дно", "Вот я, как обычный человек, не политик, не понимаю всех этих раздраев. Кого куда посадили. Кого уважили, кого нет. Мне кажется, здесь вообще нужно стоять. Стоять, скорбеть и думать. Чтоб больше никогда и нигде такое не повторилось", – негодовали в сети.

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Комментаторы в сети отмечали, что Россия отличилась перед всем миром, показав свое нутро.

"Ну так ваше место давно уже возле параши", "Как-то не очень уместно такому возмущаться", "Какой ужас. Надо было их в саму печь засунуть", "Так они туда поехали, чтобы почтить память узников концлагерей? Или в первых рядах покрасоваться. Какая разница кто где сидит? Важен сам факт присутствия", "Вип-ложи, для таких важных людей, не нашлось в Освенциме?", "РуССофашизм никто не любит!", "‏Фашистскому государству показали его место", "А устрицы с шампанским не забыли подать?", "Пусть скажет спасибо, что газ не пустили.", – критиковали в сети.

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