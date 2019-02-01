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''Спасал от фашистов'': Россия обвинила Украину в убийстве известного наемника ''ЛНР''

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели наемника "ЛНР", россиянина Валерия Иванова, в колонии в Львовской области в Украине.

Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Тело 45-летнего террориста доставлено 28 декабря в Северодвинск Архангельской области, передает ТАСС.

"В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате совокупности нанесенных телесных повреждений, составляющих тупую сочетанную травму тела", – утверждает Петренко.

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Валерий Иванов

Валерий Иванов

Скриншот с видео

При этом российская сторона выразила предположение, что смерть Иванова якобы может носить криминальный характер и наступила в результате противоправных действий "неустановленных лиц на территории Украины".

Ранее на сайте уполномоченного по правам человека при президенте Украины сообщили, что смерть Иванова наступила в результате несчастного случая. Он закручивал лампочку и упал с лестницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иванов, воевавший на стороне террористов "ЛНР", заявлял, что приехал в Украину "защищать свой дом" и помогать боевикам в "борьбе с фашистами". Ранее он воевал в Чечне в составе десантно-штурмовой бригады. Среди задач на территории страны наемнику поставили зачистку территории.

Также известно, что покойный террорист писал заявление на имя президента России Владимира Путина с просьбой обменять его на украинских политзаключенных. Однако его обращение так и осталось без ответа.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой области
Место
Россия
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Писарь Сергей
Писарь Сергей
Собаке собачья смерть .
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Так у кацапов по двести человек в год помирают в тюрьмах при сочетании многих телесных повреждений и тишина, а тут прям по телеку показывают...
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минин евген
минин евген
очередному кацапу, которых нет, пиздец пришел. красота!
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