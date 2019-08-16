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Сожгли двуглавого петуха и триколор: Google трижды проигнорировал Россию в пользу Украины

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Google три раза проигнорировал требование Генпрокуратуры России удалить с видеохостинга YouTube ролик, якобы оскорбляющий государственный флаг РФ. Речь идет о видео, на котором в Одессе сожгли игрушку двуглавого петуха с триколором.

Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Роскомнадзор, 31 июля в службу пришло требование Генпрокуратуры об удалении с одной из страниц ролика (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Ведомство отметило, что служба трижды направляла в адрес компании Google – владельца хостинга – уведомления, а доступ к якобы оскорбляющему материалу не ограничили.

Google трижды проигнорировал Россию в пользу Украины

Google трижды проигнорировал Россию в пользу Украины

Скриншот

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В пресс-службе Роскомнадзора добавили, что "о конкретике на сегодняшний день говорить преждевременно". В ведомстве все же надеються, что Google выполнит данное требование.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы проигнорировали скандальный телемост с Россией "Надо поговорить", который устроил телеканал NewsOne и транслировался на пропагандистском "Россия 1".

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Место
Россия
Тег
Google
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Д.Б.))) Вообще всем наплевать
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Это все, что вы можете, дeбилы xoxлoжoпые. И это не может не радовать, ибо, один умный враг опаснее сотни тупых xoxлoв.
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Захаров Антон
Захаров Антон
РФ имеет полное право заблокировать у себя YouTube
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