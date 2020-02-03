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4 февраля • обновлено в 01:16
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"Сожгите мое тело!" В России на огромном кресте повесился 18-летний студент. Видео 18+

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В российском Белгороде на огромном памятнике-кресте повесился 18-летний Егор Скутов.

Как передают местные ресурсы, погибший был родом из Старого Оскола. После окончания православной гимназии он переехал в Белгород, где учился в индустриальном колледже.

На теле парня была татуировка с текстом: "Сожгите мое тело, когда я умру". Перед суицидом парень записал видео с просьбой кремировать его.

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В Белгороде на огромном кресте повесился студент

В Белгороде на огромном кресте повесился студент

В Белгороде на огромном кресте повесился студент

В Белгороде на огромном кресте повесился студент

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в лесополосе нашли мужчину, повесившегося на шнурках. Рядом с телом были разбросаны личные вещи погибшего.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Место
Россия Белгород
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