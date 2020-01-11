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11 января • обновлено в 10:56
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Создатель World of Tanks собрался в Госдуму России

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Директор по продукту компьютерной игры World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров хочет баллотироваться в нелегитимную Государственную думу России на выборах 2021 года.

Как пишет "Комменрсантъ", для этого он планирует создать "Партию прямой демократии" и начать ее политическое продвижение на региональных выборах 2020 года. Учредительный съезд политсилы запланирован на 5 марта.

По словам Макарова, особенностью партии станет мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain, через которое будет осуществляться голосование членов движения. На создание электронной платформы он намерен потратить $1 млн. В партию изначально пригласят разработчиков ведущих региональных IT-компаний.

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Вячеслав Макаров

Вячеслав Макаров

Отметим, что разработчик и владелец игры World of Tanks – белорусская IT-компания Wargaming.Net, которая зарегистрирована на Кипре. Там же расположена ее штаб-квартира. Офисы компании находятся в России, Беларуси, Украине, Германии, США, Великобритании, Дании, Финляндии и Австралии. Владельцем компании является гражданин Беларуси Виктор Кислый. В 2016 году агентство Bloomberg оценило Wargaming.net в $1,5 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный редактор ФОРУМа.мск. Анатолий Баранов предположил, что президент России Владимир Путин может уйти с должности в результате досрочных выборов так же, как и он сам заполучил власть в свое время.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Россия
Тег
Государственная Дума России
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