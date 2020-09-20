Создатель ''Новичка'' извинился перед Навальным из-за отравления

Один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок", химик Вил Мирзаянов извинился перед отравленным российским оппозиционером Алексеем Навальным.

В эфире российского телеканала "Дождь" он принес извинения за то, что участвовал "в этом преступном бизнесе". Леонид Ринк, которого также называют создателем "Новичка" в ответ заявил, что Мирзаянов никогда не входил в группу разработчиков, сообщает РИА Новости (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе по разработке этого вещества, которым он отравился", – сказал Мирзаянов, проживающий с 1995 года в США.

По словам Мирзаянова, всю свою последующую жизнь он посвятил борьбе против применения боевых ядов, в том числе "Новичка".

"Он не имеет никакого отношения ни к биохимии, ни к чему. Обычный хроматографист. Он не в нашей группе, он занимался контролем стоков, то, что с предприятия выливается или в трубы улетает. Он к созданию "Новичка" никакого отношения не имеет", – возразил Ринк.

Он отметил, что Мирзаянов не может знать симптомов отравления "Новичком" и предположил, что тот сделал заявление, выполняя чей-то заказ. Ринк добавил, что симптомы Навального и факт того, что он выжил, противоречат действию вещества.

"Я сто раз говорил, его симптомы никак не связаны с "Новичком". Он бы не выжил, если бы это был "Новичок", – сказал Ринк.

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