Создатель ''Новичка'' извинился перед Навальным из-за отравления

Химик Вил Мирзаянов назвал создание "Новичка" преступным бизнесом
Он якобы посвятил всю свою последующую жизнь борьбе против применения боевых ядов
Леонид Ринк, которого также называют создателем отравляющего вещества, в ответ заявил, что Мирзаянов никогда не входил в группу разработчиков
Один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок", химик Вил Мирзаянов извинился перед отравленным российским оппозиционером Алексеем Навальным.
В эфире российского телеканала "Дождь" он принес извинения за то, что участвовал "в этом преступном бизнесе". Леонид Ринк, которого также называют создателем "Новичка" в ответ заявил, что Мирзаянов никогда не входил в группу разработчиков, сообщает РИА Новости (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе по разработке этого вещества, которым он отравился", – сказал Мирзаянов, проживающий с 1995 года в США.
По словам Мирзаянова, всю свою последующую жизнь он посвятил борьбе против применения боевых ядов, в том числе "Новичка".
"Он не имеет никакого отношения ни к биохимии, ни к чему. Обычный хроматографист. Он не в нашей группе, он занимался контролем стоков, то, что с предприятия выливается или в трубы улетает. Он к созданию "Новичка" никакого отношения не имеет", – возразил Ринк.
Он отметил, что Мирзаянов не может знать симптомов отравления "Новичком" и предположил, что тот сделал заявление, выполняя чей-то заказ. Ринк добавил, что симптомы Навального и факт того, что он выжил, противоречат действию вещества.
"Я сто раз говорил, его симптомы никак не связаны с "Новичком". Он бы не выжил, если бы это был "Новичок", – сказал Ринк.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
20 августа Алексею Навальному стало плохо прямо на борту самолета. Самолет экстренно сел, а политика срочно госпитализировали.
Навального доставили на лечение в Германию, в клинику Charite.
Там подтвердили, что Навальный был отравлен и впал в искусственную кому.
14 сентября немецкое правительство сообщило о том, что три независимые экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
В тот же день во время телефонной беседы президент Франции Эммануэль Макрон также заявил главе РФ Владимиру Путину, что у него есть доказательства того, что оппозиционера Навального отравили "Новичком".
15 сентября Алексей Навальный поделился первым фото после отравления и выхода из комы.
17 сентября опубликовали видео с номера гостиницы в России, где могли отравить Навального.
Напомним, по информации чиновника из органов безопасности ФРГ, Навальный после выздоровления и лечения в Германии хочет вернуться в Россию.
19 сентября Навальный стал на ноги и рассказал о самочувствии.