Обращение.

(После 150-летия Ульянова-Ленина).

Большинство наших граждан сознает - жизнь в России неоправданно тяжела, мы отстаем от соседей и находимся в кризисе. Но ответы на вопросы - когда начался кризис, где искать выход – у всех разные. Авторы Обращения - независимые историки. Результат нашей работы, в самой краткой форме, состоит в следующем.

Октябрь 1917 года и есть начало Русской Катастрофы. Советский Союз, как писал А. Солженицын – убийца исторической России. Советско-постсоветская пропаганда преуспела в выполнении главной задачи – очернении нашего прошлого. Поэтому начнем Обращение отрицанием - Россия не была "убогой и забитой…". С 80-ых г.г. 19 века у нас происходил "демографический взрыв", ежегодный прирост населения составлял 1,5%, мы на 2-м месте в мире по мигрантам. С 1865 по 1914 год призывники русской армии стали выше на 6 сантиметров… В России – "экономическое чудо", рост ВВП самый высокий в мире, 7% в год, доля в мировом агроэкспорте - 40%. В годы ПМВ Европа села на карточки, у нас талоны вводились только с весны 17 года… С 1908 года в стране ежегодно открывалось 10 000 школ, начальное образование - всеобщее, обязательное и бесплатное… В 1914 в двух столицах строили метро. Серебряный век русской поэзии, точнее – бриллиантовый век русской духовности – литература, театр, музыка, живопись, ювелирное искусство… – не забыты и сегодня. Про "кровавый царизм"? - за весь 19 век в стране по политическим мотивам был казнен 41 человек! В 20 век мы вступали претендуя на мировое лидерство. Так считала Европа!

Почему же случился 1917 год? …Власть в стране основывалась на вере, Император – высшее лицо потому, что он помазанник Божий. Но появился атеизм, и Достоевский предупредил – если бога нет, все дозволено. Февраль - это переход от религиозной легитимации власти к демократической. Его главная цель – замена монархии республикой через выборы в Учредительное собрание…

И вот в апреле 1917-го на политической сцене появились большевики... Октябрьский переворот привел к разгону Учредительного собрания и к формированию т.н. советского государства. Его создателем был Владимир Ульянов-Ленин. В последние годы у нас изданы документы и свидетельства, которые раньше не публиковались. Их изучение, вместе с анализом и прежде известного, позволяет по-новому, доказательно описать действия большевицкого лидера после начала Первой мировой.

… С 1915 года Ленин публично высказывался "за поражение своего правительства в войне". Позднее, так же открыто, он выступил "за превращение войны империалистической в войну гражданскую". С 1915 по 1918 год Ленин получил огромную финансовую помощь от воюющей с Россией Германии (60 миллионов DM). …Осенью 1917 года Австро-Венгрия исчерпала возможность ведения войны, ее армия, состоящая, в основном, из славян, рассыпалась. Вена тайно предложила Российскому Временному правительству провести 26 октября в Лодзи переговоры о капитуляции. Через 10 дней аналогичный шаг делала Болгария. Но о заговоре своих союзников узнал Берлин и потребовал от Ленина срочных действий. Ленин и Троцкий поручили Антонову-Овсеенко и Подвойскому организовать арест Временного Правительства. За сутки до окончания войны, 25 октября, правительство удалось арестовать. Министерские кабинеты заняли большевики. А 26 октября т.н. "2 съезд советов" принял "Декрет о мире", т.е. о предательстве Россией АНТАНТы и сдаче армиям центральных держав…

Правовая оценка поведения Ленина любым Уголовным кодексом - до- и после-Февральским, или ныне действующим имеет единую квалификацию – государственная измена. Так оценил поведение Ленина и президент Путин, в июне 2012 года он заявил – "поражение России в Первой мировой – результат государственного предательства".

Учитывая сказанное, мы обращаемся с предложением

- очиститься от ленинско-большевицкой топонимики и вернуть улицам, площадям, городам исторические названия;

- демонтировать памятники, закрыть музеи Ленина, закрыть и демонтировать мавзолей.

Будущее народа определяют его символы и ценности. Ошибки истории необходимо преодолеть! Национальный предатель не может быть символом России!

В целом, выход из Российской катастрофы включает три шага: правовую оценку советской системы (суд над СССР), преемство с реформированной Россией и учет опыта демократий Запада.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.