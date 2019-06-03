Пакт Молотова-Рибентропа слили в сеть: историк раскрыл цель России

Нынешняя Россия, как правопреемница СССР, старается убедить мир в невиновности Союза за Вторую мировую войну, а подписание Пакта Молотова-Риббентропа с тогдашней нацистской Германией было вынужденным шагом с его стороны.

Такое предположение в комментарии OBOZREVATEL, выразил украинский историк Александр Мотыль, анализируя обнародования российским МИДом документов договора и дополнительного протокола к нему.

"Эти документы давно известны. Но приближается 80-летие подписания договора, и в Москве хотят, чтобы мир верил, что СССР не несет ответственности за Вторую мировую войну и был вынужден войти в союз с нацистской Германией, в результате которого тесно сотрудничал с Берлином и фактически начал войну распределением Польши. Москве важно подчеркнуть, что договор был вынужденным шагом антигитлеровской коалиции, а не империалистическими посягательствами Сталина", — считает историк.

Подписание Пакта Молотова-Риббентропа радио Свобода

Договор о ненападении между СССР и Германией заключили 23 августа 1939-го года. Документы публиковались и ранее, в девяностые годы, со ссылкой на архив МИД. Однако визуально для общественности их представили на прошлой неделе, 31 мая.

На российском сайте Нistoryfoundation появился русский перевод. Кроме самого договора историко-документальный департамент МИД РФ предоставил также секретный дополнительный протокол к нему.

Как сообщал OBOZREVATEL, раскрыт коварный план Путина по Украине.

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