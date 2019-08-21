"Совсем плох старик стал": Путин публично оконфузился в Финляндии

Президентам России и Финляндии Владимиру Путину и Саули Ниинистё на встрече 21 августа пришлось вернуться к журналистам, поскольку они забыли сфотографироваться после приветствия.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что лидеры направились на переговоры, не обращая внимания на камеры, поэтому одному из операторов пришлось их позвать.

Путин оконфузился на встрече с Ниинистё

В сети высмеяли российского президента. "Паркинсон уже в прямой видимости", "Старик совсем плох стал. Запамятовал дед, а как ни как 20 лет уже вождюет, должен знать, что к чему", "Финн надеялся, что не придется больше с ботоксом ручкаться", "Старый уже дед, память не та", "Эта ботоксная недоросль опять опоздала?" – написали в комментариях.

Забыли сфотографироваться, пришлось вернуться: Путин и Ниинисте в Хельсинки pic.twitter.com/YUXX5YDGdl — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 21, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече с Ниинисте Путин обсудил, среди прочего, ситуацию на юго-востоке Украины.

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