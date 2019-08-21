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"Совсем плох старик стал": Путин публично оконфузился в Финляндии

2.2т Читать материал на украинском

Президентам России и Финляндии Владимиру Путину и Саули Ниинистё на встрече 21 августа пришлось вернуться к журналистам, поскольку они забыли сфотографироваться после приветствия.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что лидеры направились на переговоры, не обращая внимания на камеры, поэтому одному из операторов пришлось их позвать.

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Путин оконфузился на встрече с Ниинистё

Путин оконфузился на встрече с Ниинистё

В сети высмеяли российского президента. "Паркинсон уже в прямой видимости", "Старик совсем плох стал. Запамятовал дед, а как ни как 20 лет уже вождюет, должен знать, что к чему", "Финн надеялся, что не придется больше с ботоксом ручкаться", "Старый уже дед, память не та", "Эта ботоксная недоросль опять опоздала?" – написали в комментариях.

"Совсем плох старик стал": Путин публично оконфузился в Финляндии
"Совсем плох старик стал": Путин публично оконфузился в Финляндии
"Совсем плох старик стал": Путин публично оконфузился в Финляндии
"Совсем плох старик стал": Путин публично оконфузился в Финляндии

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече с Ниинисте Путин обсудил, среди прочего, ситуацию на юго-востоке Украины.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Финляндия
Тег
Новости России
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ну как же без конфуза Путина? Это ж не дырявые носки миллиардера и пиджак заправленный в трусы,это не игра членом на рояле,это конфуз конфузский. Кстати,а президент Финляндии не опозорился? Шароварники,завязывайте быть идиотами.
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Куни Чан
Куни Чан
Вы там совсем больные? А потом удивляются что л0хлов ебнутыми считают.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Слышу радостный стук праздничных кастрюль! Оловянные, статью не читайте, а то радость от заголовка пропадёт нафиг!
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