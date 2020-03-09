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9 марта • обновлено в 13:16
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Совфед ответил Климкину на идею проучить Путина в День победы

5.7т
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Визит иностранных лидеров в Киев перед парадом на 9 мая в Москве (Россия) может обернуться "катастрофой".

Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя заявление бывшего главы украинского МИД Павла Климкина, передает RT.

"Климкин прав только в том, что многие западные лидеры и видные политики приедут в Москву, чтобы вместе с нами отметить годовщину великой победы над фашизмом. А заблуждается он в том, что кто-то будет использовать такой повод, чтобы как-то напакостить Украине", – рассказал российский сенатор.

Совфед РФ

Совфед РФ

Также он добавил, что стоило бы пригласить представителей украинской власти, чтобы те "отдали дань памяти нашим воинам".

"Но сегодня даже непонятно, как приглашать Украину с учетом всех высказываний ее лидера Владимира Зеленского. Что касается какого-то закулисного сговора, это необязательно делать на праздновании годовщины победы. Есть разные форматы, в которых можно обсуждать украинскую проблему", – отметил Морозов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Павел Климкин заявил, что Украина должна добиться, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию 9 мая на 75-летие победы во Второй мировой войне, перед Москвой приехали в Киев.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Павел Климкин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Mega Death
Mega Death
Хуторянское мышление xoxлов не позволяет им реально смотреть на мир))) Пакостить , подлизывать и скулить у них является инструментом политики)))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
И этот длбб лет вел международную политику недостраны???
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