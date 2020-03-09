Визит иностранных лидеров в Киев перед парадом на 9 мая в Москве (Россия) может обернуться "катастрофой".

Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя заявление бывшего главы украинского МИД Павла Климкина, передает RT.

"Климкин прав только в том, что многие западные лидеры и видные политики приедут в Москву, чтобы вместе с нами отметить годовщину великой победы над фашизмом. А заблуждается он в том, что кто-то будет использовать такой повод, чтобы как-то напакостить Украине", – рассказал российский сенатор.

Совфед РФ

Также он добавил, что стоило бы пригласить представителей украинской власти, чтобы те "отдали дань памяти нашим воинам".

"Но сегодня даже непонятно, как приглашать Украину с учетом всех высказываний ее лидера Владимира Зеленского. Что касается какого-то закулисного сговора, это необязательно делать на праздновании годовщины победы. Есть разные форматы, в которых можно обсуждать украинскую проблему", – отметил Морозов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Павел Климкин заявил, что Украина должна добиться, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию 9 мая на 75-летие победы во Второй мировой войне, перед Москвой приехали в Киев.

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