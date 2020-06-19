Президент России Владимир Путин опубликовал статью под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".

Из этого текста видно, что Путин действительно любит историю. Он историк-любитель. Это факт. Но он, к сожалению, не знает другой истории, кроме той, которая преподавалась в советское время в школах и университетах. Это история-агитка.

Я боюсь, что он даже не подозревает, что есть другая история, что есть история – серьезная наука. Наверное, он что-то читал – скажем, Соловьева, - но в целом он привык к этому. Буквально из каждого абзаца его текста, независимо от того, правильные или неправильные мысли он высказывает – а есть там мысли неглупые, – лезет советское отношение к истории.

История – это коробка, из которой ты по своему вкусу, для своих целей вытаскиваешь те или иные игрушки. А другие вообще забываешь – ты их не трогаешь.

И это огромная первая беда для Путина.

Вторая беда заключается в том, что одни и те же действия разных исторических субъектов, в данном случае государств, он интерпретирует совершенно по-разному.

Скажем, то, что Польша во время мюнхенского раздела Чехословакии захватила Тешин, его возмущает. Он пишет об этом несколько абзацев. Надо сказать, это еще один его советский минус – он как историк позволяет себе хамские выражения.

Историк, как любой ученый, говорит сдержанно. Он может сказать, что это правильно, это неправильно, нравственно, безнравственно. Но нельзя говорить грубо. А он говорит грубо, по-советски.

Он использует массу этих грубых выражений для того, чтобы обвинить Польшу в аннексии Тешина. Но ни одного подобного слова он не использует, когда говорит о захвате половины Польши Советским Союзом через год, в 1939 году. Или об оккупации Балтийских государств. Он называет оккупацию инкорпорацией.

У него разный подход. Когда ему выгодно, он об одном и том же говорит одно, а когда не выгодно – другое.

Он много раз говорит – и совершенно справедливо – о Холокосте, о преступлениях немцев по убийству евреев. Но он ни разу не упомянул о Катыни, об убийстве поляков НКВД в целом ряде мест Советского Союза. Как будто этого факта не было.

Он говорит о том, что народы Советского Союза вместе, "плечом к плечу" – такие газетные клише – в единодушном порыве, в любви к родине отразили немцев. В общем, верно. Но при этом он забыл сказать о народах, которые были полностью депортированы Сталиным за то, что он их обвинил в сотрудничестве с агрессором. Фактически покарал эти народы так же, как карал евреев Гитлер. Ну, может, чуть мягче, но все равно погибло огромное количество людей.

Он об этом вообще слова не сказал, как будто этого не было. Ни крымских татар, ни ингушей, ни немцев Поволжья.

Увы, как и многие наши люди, он жертва советской пропаганды и советской истории. Она ему совершенно перекосила мозги. И вот эти перекошенные мозги он выдает за научный текст. Это очень печально.

Мне его искренне жаль, потому что порой он действительно радуется. Например, иногда он до человека указывает количество погибших в почти двухлетней борьбе за Ржевский выступ с октября 1941 по март 1943 года – что, конечно, очень наивно. Там действительно погибло почти 1,5 миллиона человек, но он называет точную цифру: 1342888 человек. Никто никогда, ни один историк, не сможет так оценить эти потери. Понятно, что это писал любитель. Профессионал никогда такую цифру не приведет.

В этом смысле его жалко. Но в смысле другом его совсем не жалко.

Дело в том, что вся эта статья имеет одну цель: то, что Россия – правопреемник СССР – об этом он прямо пишет, – и что Россия имеет свои геополитические интересы, она должна защищать свои границы, как когда-то защищал Советский Союз.

Он оправдывает то, что Сталин захватил половину Польши. А как же иначе, ведь граница шла очень близко от Минска. Кстати, о войне с Финляндией он вообще не упоминает, как будто этого факта нет.

Если так вычислять, то всегда какая-то граница идет у какого-нибудь города. Это неизбежно. Значит, начинать войну? Сейчас граница с Эстонией идет недалеко от Петербурга. Что ж, надо завоевывать Эстонию? Граница Украины идет рядом с Белгородом. Что ж, Украина должна завоевывать Белгород? Или России – Харьков? Он постоянно мыслит этими абсурдными категориями.

И, наконец, главный пафос этой статьи – это, безусловно, декларация Европейского парламента от 19 сентября 2019 года. Как известно, в этой декларации – и совершенно, на мой взгляд, справедливо, – Советский Союз и Германия поставлены рядом. Их назвали главными виновниками развязывания Второй мировой войны, а пакт Молотова-Риббентропа – собственно говоря, главной причиной этой войны.

И он пытается всячески доказать, что это не так. Кстати говоря, он называет его не документом, а "бумажкой" – оскорбительно. А это все-таки парламент Совета Европы. Он не жалеет бранных слов.

Ну и в конце – апломб. Ему приятно себя чувствовать мировым лидером масштаба Трампа, Джонсона, Макрона, Си Цзиньпина. Он предлагает им собраться, вместе обсудить проблемы мира.

Он оправдывает право вето в Совбезе ООН, потому что, по его мнению, это единственное средство избежать новой мировой войны. При этом забывает, на что Россия тратит это право вето – на оправдание войны в Сирии и так далее.

Если бы он был хорошо обучен, он бы, наверное, не писал такой наивной статьи и свои цели осуществил бы более тонко. Но сама идея этой статьи глубоко противоречит нынешним принципам международной морали. Она возвращает нас в ту страшную эпоху, когда Гитлер, Сталин, Муссолини – что греха таить, в какой-то момент и Польша – с разным успехом делили карту Европы.

Путин живет в этой парадигме, он так из нее и не вышел до сего дня.