Советника главы "Роскосмоса" изолировали в СИЗО: у него заподозрили COVID-19

У советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене, заподозрили коронавирусную инфекцию COVID-19.

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Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву. Сафронова изолировали в отдельной камере в СИЗО "Лефортово".

"Мы сегодня (27 июля) пришли вечером поговорить с Иваном. Нам сказали, что, к сожалению, навестить его нельзя и вообще – к нему доступ запрещен кому бы то ни было. Он изолирован в специальном крыле изолятора. Там какие-то беспрецедентные меры предприняты, хотя тест только взяли, еще нет подтвержденного диагноза. Взяли даже второй тест: один местный, а один – Росздравнадзора. Но результата пока нет, поэтому окончательный диагноз не поставлен", – рассказала она.

Меркачева предположила, что советник главы "Роскосмоса" мог заразиться во время следственных действий от следователей или адвокатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, советника главы "Роскосмоса" по информационной политике Ивана Сафронова задержали в Москве по обвинению в государственной измене. ФСБ подозревает его в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО.

7 июля ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца – до 6 сентября.