Советник главы Роскосмоса Сафронов задержан по подозрению в госизмене

В России задержали советника главы "Роскосмоса" по информационной политике Ивана Сафронова.

Его подозревают в государственной измене. В ведомстве уже подтвердили задержание их сотрудника.

"Следственными органами было проведено задержание Советника генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Сафронова И.И. Ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ. На данный момент проводятся следственные мероприятия. "Роскосмос" оказывает всяческое содействие следственным органам", – говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" отметили, что задержание Сафронова не связано с работой в ведомстве.

Иван Сафронов

Иван Сафронов (30 лет) – бывший журналист российских изданий "Коммерсант" и "Ведомости". Во время работы в СМИ он освещал деятельность оборонно-промышленного комплекса, космическую промышленность, а также военное и военно-техническое сотрудничество.

Советником гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина стал в мае этого года. На своей должности должен был заняться информационной политикой в "Роскосмосе" и на предприятиях, входящих в госкорпорацию, а также курировать ряд специальных программ.

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