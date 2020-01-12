"Сотрудничала или опекали?" Бывший подполковник рассказал о визите Пугачевой в КГБ

Бывший подполковник КГБ Владимир Попов, который в органах нацбезопасности СССР курировал спортивные сборные команды и творческую интеллигенцию, признался, как встретил в главном управлении певицу Аллу Пугачеву.

Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL, отвечая на вопрос, кого во времена СССР ему приходилось опекать среди творческой интеллигенции России. При этом он не стал утверждать, что Алла Борисовна сотрудничала с КГБ.

Алла Пугачева и КГБ

"Совершенно случайно в Комитете я наткнулся на Аллу Пугачеву. Перед кабинетами начальников управления была комната с дежурным, а в следующей комнате сидела секретарь. Потом следовал тамбур и двойная дверь, чтобы избежать подслушек, а за ним уже вход непосредственно в кабинет начальника. У меня был какой-то срочный вопрос, я должен был какой-то документ Бобкову (Филипп Бобков – начальник 5-го управления КГБ, ответственного за контрразведывательную работу по линии борьбы с идеологическими диверсиями противника. – ред.) передать, а дежурного на месте не было. Захожу в ту комнату, где сидит секретарь, а там Алла Пугачева. Я не утверждаю, что ее вербовали. Потом уже в постперестроечные годы Бобков признавал, "да, я опекал Аллу, чтобы той молодой и талантливой девочке не помешали выйти на широкую сцену", – рассказал он.

Попов также напомнил, что у мужа известной советской балерины Майи Плисецкой в ближайших друзьях был генерал и заместитель министра госбезопасности. По его данным, он возглавлял очень серьезную группу, которая способствовала тому, что произошло в СССР.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети всплыло видео, на котором внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач привел доказательства того, что олигарх Виктор Пинчук был агентом КГБ.

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