Сотни миллионов на воздух: в Москве к параду победы устроили 15-минутный салют. Фото и видео

В Москве устроили большой салют в честь парада победы, который прошел в России 24 июня.

Фейерверк начался в 23:00 и продлился 15 минут. Соответствующие фото и видео опубликованы в Telegram-канале РИА Новости (чтобы посмотреть их, проскролльте новость до конца).

Салют в Москве к параду победы Twitter РИА Новости

Завершился салют залпами цветов российского флага.

Салют в Москве к параду победы Twitter РИА Новости

Также в других городах России после проведения военного парада состоялись праздничные салюты, в частности, в Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре.

При этом еще накануне в некоторых российских СМИ поднимался вопрос целесообразности тратить огромные на проведение парада и праздничные салюты во время эпидемии коронавируса.

Салют в Москве к параду победы Twitter РИА Новости

Для сравнения, как пишет "ЧС Инфо", в 2019 году только салют обошелся почти в 55 миллионов рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на парад Победы в Москву по приглашению президента России Владимира Путина 24 июня прибыли всего лишь семь президентов иностранных государств.