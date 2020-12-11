Сотни мертвых тюленей из Красной книги выбросило на берег Каспийского моря. Фото

В Дагестане за четыре дня нашли почти 300 мертвых тюленей на берегу Каспийского моря.

Как сообщает "Интерфакс", специалисты Росрыболовства обнаружили 272 туши мертвой каспийской нерпы, занесенной в Красную книгу, на побережье от Махачкалы до Сулака и Самура (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Одной из вероятных причин массовой гибели тюленей назвали инфекционное заболевание вирусного или бактериального происхождения.

По другой версии, животные задохнулись в мутной воде, в которую выливаются нечистоты, или попали в сети браконьеров.

Замминистра природных ресурсов и экологии Дагестана Азамат Гуйсенбеков заявил, что причина гибели тюленей будет выясняться, этим займутся Росприроднадзор и Росрыболовство.

Больше всего мертвых тюленей найдено по северной части побережья от Махачкалы до Сулака riadagestan.ru

Причина гибели тюленей будет выясняться riadagestan.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре на Камчатке произошла масштабная экологическая катастрофа – из-за масштабного загрязнения акватории в районе бухт Авачинского залива массового начали гибнуть морские животные.

Тогда наиболее вероятной причиной катастрофы назвали наличие токсичных водорослей в водах.