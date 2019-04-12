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Состояние критическое: ученые напророчили мощное извержение вулкана в России

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На Камчатке прогнозируют извержение вулкана Шивелуч. С начала 2019 года он очень активен, отмечают ученые.

Со склонов сходят раскаленные лавины, растет купол, на вершине выжимаются отдельные вязкие блоки магматического материала, передают РИА Новости.

"Купол пришел в критическое состояние, когда в любой момент может произойти обвал объемом до ста миллионов кубометров", - заявил директор Института вулканологии и сейсмологии Алексей Озеров.

Из-за таких обвалов, как показывает история извержений, образуются раскаленные лавины из газа и пепла, которые проходят расстояния в 3-7 километров. Они могут достичь дороги Ключи - Усть-Камчатск в 12 километрах от вулкана.

Вулкан Шивелуч

Вулкан Шивелуч

Википедия

Ученый добавил, что подобные извержения на Шивелуче происходили в 2005 и 2010 годах. Тогда лавины на протяжении нескольких месяцев спускались со склонов.

По словам Озерова, такая деятельность вулкана опасна для авиации, поскольку пепловые шлейфы протягиваются на более чем тысячу километров. Еще одна опасность – пирокластические и грязевые потоки, которые идут по реке Бекеш. Они могут смывать мосты и перемывать дорогу Ключи - Усть-Камчатск.

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Ученые ведут за вулканом пристальное наблюдение. Сотрудники Ключевской вулканологической станции планируют отправятся в район Шивелуча для проведения измерений и оценки состояния его активности.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это одно из крупнейших вулканических сооружений Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года на Сицилии (Италия) активизировался самый высокий вулкан Европы Этна.

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