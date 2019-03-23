"Сошли с ума!" Макаревич со свиньей устроил загадочный переполох в Госдуме. Фотофакт

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич во время заседания общественного совета при комитете Госдумы РФ по культуре нарисовал на листе свинью в очках.

На рисунке животного, фото которого опубликовал Life, была надпись: "Я за культуру", которая в неоконченном виде читалась как "Я за культ".

Российские журналисты решили, что музыкант заскучал и попытались выяснить это напрямую. Но Макаревич упрекнул журналистов в том, что они заглядывают в чужие записные книжки.

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"Лучше бы СМИ писали, что происходило на заседании Общественного совета Комитета Госдумы по культуре. Я думаю, что они (журналисты) сошли с ума. У них головы повернуты не в ту сторону. Надо слушать, о чем докладчик говорит, а не заглядывать в чужие записные книжки", - сказал музыкант.

Пресс-секретарь и соратник певца Антон Чернин сказал "КП", что Макаревич довольно часто рисует.

"Он же художник. Я много раз наблюдал, как он сидит, тебя слушает, а рука автоматически в книжке что-то рисует".

Андрей Макаревич КП

На вопрос, почему именно свинья и была ли это карикатура, Чернин ответил, что художника никто не поймет.

"А кто ж художника поймет? Когда он кота рисует или рыбу, это что-то значит? Или - кота с гитарой, рыбу в юбке? Я всего лишь пресс-секретарь, я не могу влезть в чужую голову. Думаю, это не то что политическая карикатура. Просто человек рисует автоматически..." - резюмировал он.

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