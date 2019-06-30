"Сорвало крышу": в России школьник зверски убил пешехода

В российском поселке Лесколово 15-летний подросток убил случайного прохожего из-за уличного конфликта.

Подросток на мопеде не уступил дорог 50-летнему прохожему, уроженцу Узбекистана, из-за чего между ними возникла ссора, пишет iVBG (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы. 18+)

После этого мужчина отправился в магазин, а подросток начал его преследовать и зашел за ним.

Между оппонентами началась драка, в ходе которой подросток ударил мужчину ножом в грудь. Пострадавшего спасти не удалось, а нападавшего задержала полиция.

По словам очевидцев, мужчина отчитал подростка за то, что тот не уступил дорогу, и у него буквально "сорвало крышу".

Подозреваемый 47 news

Им оказался житель Петербурга по имени Артем, который приехал в Лесколово к подруге.

Как писал OBOZREVATEL, в мае в Первоуральске (Свердловская область России) неизвестные убили 15-летнего подростка из-за отказа дать сигарету.

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