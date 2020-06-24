Соратник Путина пришел на парад Победы в форме и признался, что не служил в армии. Видео

Спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов пришел на парад Победы в Москве, надев форму, однако признался, что никогда не служил в вооруженных силах.

Внимание на это обратил блогер Рустем Адагамов в Twitter. Он опубликовал видео, на котором Иванов признается, что никогда не служил в армии, кроме месяца стажировки перед поступлением в институт КГБ. Но и тогда он попал в псковскую дивизию ВДВ под чужим именем и званием.

"Я не служил в вооруженных силах никогда, но служил в органах безопасности – это составная часть военной организации государства. Но кое-какое отношение раньше к вооруженным силам имел, потому что перед тем как поступать в одно очень закрытое, эксклюзивное учебное заведение, была очень хорошая практика: будущих слушателей отправляли на месяц на подготовку в ВДВ. Я попал в псковскую дивизию. Естественно, под чужой фамилией, естественно, под чужим воинским званием, под видом лейтенанта запаса", – рассказал он.

Отметим, что сейчас у Сергея Иванова звание генерал-полковника в отставке. С 1975 года 10 лет работал в КГБ – с 1976 по 1977 находился в одном подразделением с Владимиром Путиным. После был заместителем директора ФСБ, министром обороны РФ, руководителем Администрации Президента, а также занимал ряд других высоких государственных должностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на парад Победы в Москву по приглашению президента России Владимира Путина 24 июня прибыли всего лишь семь президентов иностранных государств.