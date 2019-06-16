Сопровождают два ударных вертолета: охрану Путина внезапно усилили

Самолет президента России Владимира Путина неожиданно сопровождали ударные вертолеты во время взлета из аэропорта в Душанбе, Таджикистане.

Об этом сообщает Telegram-канал Пул №3. Там отмечается, что у президентского самолета были повышенные меры безопасности.

"Повышенные меры президентской безопасности: Самолет Путина взлетает в аэропорту Душанбе в сопровождении двух Ми-24", — говорится в сообщении.

Отметим, за последние несколько дней Владимир Путин посетил сразу несколько стран Средней Азии. Визиты были в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.

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