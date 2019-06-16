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Сопровождают два ударных вертолета: охрану Путина внезапно усилили

4.8тЧитать материал на украинском

Самолет президента России Владимира Путина неожиданно сопровождали ударные вертолеты во время взлета из аэропорта в Душанбе, Таджикистане.

Об этом сообщает Telegram-канал Пул №3. Там отмечается, что у президентского самолета были повышенные меры безопасности.

"Повышенные меры президентской безопасности: Самолет Путина взлетает в аэропорту Душанбе в сопровождении двух Ми-24", — говорится в сообщении.

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Отметим, за последние несколько дней Владимир Путин посетил сразу несколько стран Средней Азии. Визиты были в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлы, Темнейший ваш президент!!!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Бухгалтер Борис, бери выше он их бог!
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