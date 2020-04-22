Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев отличился необычным поведением. Марионетка Кремля пританцовывал в эфире своей передачи на YouTube.

Видео с "танцами" Соловьева опубликовал пользователь Сталингулаг в Twitter.

"И вот этому еб*нарию платят по 70 тысяч за минуту. Ему галоперидол нужен и смирительная рубашка, он же натурально е*нулся!" – говорится в сообщении.

Владимир Соловьев

Пользователи сети были поражены таким поведением пропагандиста, полагая, что возможно Соловьев болен.

"Может, он болен?", "Танцевать под прогноз погоды – это какой-то совершенно новый уровень. Сразу виден опыт – спляшет под дудку власти в любой позе, независимо от мелодии", "Хочет слиться по дурке, как вариант", "И со здоровьем и с психикой там проблемы. И большие", "Я один заметил? У него появились копыта", – писали в комментариях.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист Владимир Соловьев был уличен во лжи во время скандала с известным футбольным комментатором Василием Уткиным.