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22 апреля • обновлено в 10:00
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Соловьева засняли за странной выходкой в студии. Видео

4.9т
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Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев отличился необычным поведением. Марионетка Кремля пританцовывал в эфире своей передачи на YouTube.

Видео с "танцами" Соловьева опубликовал пользователь Сталингулаг в Twitter.

"И вот этому еб*нарию платят по 70 тысяч за минуту. Ему галоперидол нужен и смирительная рубашка, он же натурально е*нулся!" – говорится в сообщении.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Пользователи сети были поражены таким поведением пропагандиста, полагая, что возможно Соловьев болен.

"Может, он болен?", "Танцевать под прогноз погоды – это какой-то совершенно новый уровень. Сразу виден опыт – спляшет под дудку власти в любой позе, независимо от мелодии", "Хочет слиться по дурке, как вариант", "И со здоровьем и с психикой там проблемы. И большие", "Я один заметил? У него появились копыта", – писали в комментариях.

"Проблемы с психикой": Соловьева засняли за странными танцами. Видео

Скриншот

"Проблемы с психикой": Соловьева засняли за странными танцами. Видео

Скриншот

"Проблемы с психикой": Соловьева засняли за странными танцами. Видео

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист Владимир Соловьев был уличен во лжи во время скандала с известным футбольным комментатором Василием Уткиным.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
Теги
соцсети пропаганда Новости России
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